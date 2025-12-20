Obavijesti

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
FOTO/ VIDEO Luka Vušković spašavao suparnika od gušenja!
7
Foto: osnapix / Marcus Hirnschal / imago sportfotodienst / Profimedia

Igrač Eintrachta sudario se s Vuškovićevim suigračem, a Hrvat je u nezgodnoj situaciji pokazao brzinu i pribranost. Dotrčao je do suparnika, okrenuo ga na bok i posegnuo prema njegovom grlu u strahu da je ovaj progutao jezik

Hamburger SV i Eintracht Frankfurt odigrali su 1-1 u 15. kolu Bundeslige, a Nijemce je oduševio Luka Vušković (18) potezom na travnjaku. 

Luka Vuskovic (HSV) kuemmert sich um den verletzten Rasmus Kristensen (Eintracht Frankfurt),Torhueter Daniel Heuer Ferna
Foto: Susanne Hübner, Susanne Huebner / imago sportfotodienst / Profimedia

Naime, mladi hrvatski stoper brzom je reakcijom u 65. minuti spasio suparničkog nogometaša Rasmusa Kristensena od gušenja. Naime, igrač Eintrachta sudario se s Vuškovićevim suigračem, a Hrvat je u nezgodnoj situaciji pokazao brzinu i pribranost. 

Video situacije pogledajte OVDJE

GER, Hamburger SV vs. Eintracht Frankfurt, Fussball, 1. Bundesliga, Spieltag 15, Saison 2025/2026, 20.12.2025
Foto: R4088 Marcel von Fehrn
GER, Hamburger SV vs. Eintracht Frankfurt, Fussball, 1. Bundesliga, Spieltag 15, Saison 2025/2026, 20.12.2025
Foto: R4088 Marcel von Fehrn

Hrvatski stoper brzo je dotrčao do igrača koji je ležao u vidno teškom stanju, postavio ga je na bok i krenuo u izvlačenje jezika. Bojao se Vušković da si je Kristensen progutao jezik. 

1.BL - 25/26 - Hamburger SV - Eintracht Frankfurt
Foto: osnapix / Marcus Hirnschal / imago sportfotodienst / Profimedia

Igrači obje momčadi pozvali su medicinsko osoblje da što prije dotrči na travnjak, a nakon nekog vremena Kristensen je reagirao na oduševljenje stadiona koji je u tom trenutku bio vrlo tih. 

Luka Vuskovic (HSV) kuemmert sich um den verletzten Rasmus Kristensen (Eintracht Frankfurt), Fussball, Herren, Saison 20
Foto: Susanne Hübner, Susanne Huebner / imago sportfotodienst / Profimedia

Brzu reakciju Luke pohvalio je i trener Eintrachta Dino Toppmöller. 

- Pohvale Vuškoviću što je prepoznao situaciju i reagirao - rekao je nakon utakmice. 

Foto: Screenshot/SportKlub

Vušković je ove sezone za HSV odigrao 15 utakmica i zabio dva gola. 

