FOTO/ VIDEO Luka Vušković spašavao suparnika od gušenja!
Hamburger SV i Eintracht Frankfurt odigrali su 1-1 u 15. kolu Bundeslige, a Nijemce je oduševio Luka Vušković (18) potezom na travnjaku.
Naime, mladi hrvatski stoper brzom je reakcijom u 65. minuti spasio suparničkog nogometaša Rasmusa Kristensena od gušenja. Naime, igrač Eintrachta sudario se s Vuškovićevim suigračem, a Hrvat je u nezgodnoj situaciji pokazao brzinu i pribranost.
Hrvatski stoper brzo je dotrčao do igrača koji je ležao u vidno teškom stanju, postavio ga je na bok i krenuo u izvlačenje jezika. Bojao se Vušković da si je Kristensen progutao jezik.
Igrači obje momčadi pozvali su medicinsko osoblje da što prije dotrči na travnjak, a nakon nekog vremena Kristensen je reagirao na oduševljenje stadiona koji je u tom trenutku bio vrlo tih.
Brzu reakciju Luke pohvalio je i trener Eintrachta Dino Toppmöller.
- Pohvale Vuškoviću što je prepoznao situaciju i reagirao - rekao je nakon utakmice.
Vušković je ove sezone za HSV odigrao 15 utakmica i zabio dva gola.
