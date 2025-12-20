FOTO/ VIDEO Luka Vušković spašavao suparnika od gušenja!

Hamburger SV i Eintracht Frankfurt odigrali su 1-1 u 15. kolu Bundeslige, a Nijemce je oduševio Luka Vušković (18) potezom na travnjaku.

Naime, mladi hrvatski stoper brzom je reakcijom u 65. minuti spasio suparničkog nogometaša Rasmusa Kristensena od gušenja. Naime, igrač Eintrachta sudario se s Vuškovićevim suigračem, a Hrvat je u nezgodnoj situaciji pokazao brzinu i pribranost.

Video situacije pogledajte OVDJE

Hrvatski stoper brzo je dotrčao do igrača koji je ležao u vidno teškom stanju, postavio ga je na bok i krenuo u izvlačenje jezika. Bojao se Vušković da si je Kristensen progutao jezik.

Igrači obje momčadi pozvali su medicinsko osoblje da što prije dotrči na travnjak, a nakon nekog vremena Kristensen je reagirao na oduševljenje stadiona koji je u tom trenutku bio vrlo tih.

Brzu reakciju Luke pohvalio je i trener Eintrachta Dino Toppmöller.

- Pohvale Vuškoviću što je prepoznao situaciju i reagirao - rekao je nakon utakmice.

Vušković je ove sezone za HSV odigrao 15 utakmica i zabio dva gola.