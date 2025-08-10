Obavijesti

Komentari 5
VIDEO Luki Dončiću u garaži blokirali Neveru od 2 milijuna eura. Njegova reakcija je hit

Dončić se u Ljubljani priprema s reprezentacijom Slovenije za nastup na Europskom prvenstvu. Njegova je reprezentacija u skupini s Belgijom, Francuskom, Islandom, Izraelom i Poljskom. Natjecanje otvara protiv Poljske 28. kolovoza

Luka Dončić od ranije je poznat kao obožavatelj skupih automobila, a nedavno mu je ispred hotela u centru Ljubljane dostavljena Nevera. Ipak, kada je Slovenac htio izaći iz garaže, dočekala ga je nezgodna situacija.

Naime, nije mogao izaći iz garaže jer je susjedni automobil bio vrlo blizu parkiran. Zbunjeni Dončić uzeo je mobitel u ruke i pokušao riješiti situaciju, a znatiželjni prolaznici snimili su nesvakidašnju scenu. 

Nevera je elektični automobil hrvatskog proizvođača Rimac Automobili, a od 100 km/h ubrzava za svega 1,8 sekundu. Maksimalna brzina ovog hiperautomobila pogonjenog s četiri elektromotora ukupne snage 1914 KS iznosi 412 km/h. Cijena verzije kakvu Dončić ima u garaži kreće se oko dva milijuna eura. 

Dončić se u Ljubljani priprema s reprezentacijom Slovenije za nastup na Europskom prvenstvu. Njegova je reprezentacija u skupini s Belgijom, Francuskom, Islandom, Izraelom i Poljskom. Natjecanje otvara protiv Poljske 28. kolovoza. 
 

