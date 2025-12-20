Obavijesti

Sport

Komentari 1
FNC PODGORICA

VIDEO Luzar Smajić pobijedila Petrović u spektakularnoj borbi!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Luzar Smajić pobijedila Petrović u spektakularnoj borbi!
4
Foto: Instagram/FNC

Na kraju je ipak slavila Luzar Smajić na što je publika negodovala. Petrović je stigla do četvrtog poraza u zadnjih pet borbi

Sara Luzar Smajić pobijedila je Ivanu Petrović u spektakularnom dvoboju na FNC događaju u Podgorici. Bila je to najveća ženska borba u povijesti regije, a Smajić je slavila podijeljenom odlukom sudaca u dogovorenoj kategoriji do 59 kilograma. 

Foto: Instagram/FNC
Foto: Instagram/FNC

U prvoj rundi je bilo dosta akcije, a čišće udarce je pogađala Luzar Smajić. Kraj runde borkinje su dočekale u klinču. U drugoj rundi je opet bolje krenula Luzar Smajić, no pred kraj runde Petrović ju je uspjela srušiti. Uoči zadnje runde sve je bilo otvoreno. 

Foto: Instagram/FNC

Treća runda bila je vrlo otvorena s puno udaraca s obje strane, a u posljednjih 10-ak sekundi borkinje su ušle u otvorenu borbu. Nitko nije mogao predvidjeti kakva će biti odluka sudaca. 

Na kraju je ipak slavila Luzar Smajić na što je publika negodovala. Petrović je stigla do četvrtog poraza u zadnjih pet borbi. 

Glavni dio večeri (u tijeku):

  • Miloš Janičić (Crna Gora) - Alex Oliveira (Brazil) (catchweight 73 kg)
  • Miljan Zdravković (Srbija) - Josh Hill (Kanada) (borba za pojas do 61 kg)
  • Artur Sowinski (Poljska) pobijedio je Vasu Bakočevića (Crna Gora) tehničkim nokautom u prvoj rundi (boks golim šakama do 80 kg)
  • Luka Giorgadze (Gruzija) pobijedio je Ahmeda Vilu (BiH) tehničkim nokautom u drugoj rundi (-66 kg)
  • Stefan Dobrijević (BiH) pobijedio Luku Bubanju (Crna Gora) tehničkim nokautom u drugoj rundi (kikboks s MMA rukavicama)
  • Sara Luzar Smajić (Hrvatska) pobijedila Ivanu Petrović (Hrvatska) podijeljenom odlukom sudaca (catchweight 59 kg)
  • Tomislav Sičaja (Hrvatska) pobijedio Zorana Šolaju (Njemačka) jednoglasnom odlukom sudaca (-77 kg)

Preliminarni dio večeri: 

  • Ilija Brkan (Hrvatska) pobijedio Aleksandra Mihailovića (Crna Gora) jednoglasnom odlukom sudaca (-77 kg)
  • Milenko Stamatović (Crna Gora) pobijedio Jozefa Jaloviara (Slovačka) nokautom u prvoj rundi (+93 kg)
  • Dalibor Dragojević (Crna Gora) pobijedio Selvera Mahmića (BiH) gušenjem u drugoj rundi (-77 kg)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
ŠOKANTAN VIDEO Ovako izgleda Jake Paul nakon nokauta!
BOLI GLAVA...

ŠOKANTAN VIDEO Ovako izgleda Jake Paul nakon nokauta!

Mislim da mi je slomljena čeljust. Definitivno je slomljena. Bila je to dobra borba. Dobio sam batine od jednog od najboljih boksača svih vremena. Volim to! Vratit ću se i u jednom trenutku postati svjetski prvak, rekao je
Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi
ZA KRAJ 2025. GODINE

Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi

"Modrima" je pripao gradski derbi u posljednjoj utakmici koju su obje momčadi odigrale u ovoj godini. Dinamo je na vrhu lige sa 38 bodova, dok je Lokomotiva osma s 19 bodova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025