VIDEO Luzar Smajić pobijedila Petrović u spektakularnoj borbi!

Sara Luzar Smajić pobijedila je Ivanu Petrović u spektakularnom dvoboju na FNC događaju u Podgorici. Bila je to najveća ženska borba u povijesti regije, a Smajić je slavila podijeljenom odlukom sudaca u dogovorenoj kategoriji do 59 kilograma.

Foto: Instagram/FNC

U prvoj rundi je bilo dosta akcije, a čišće udarce je pogađala Luzar Smajić. Kraj runde borkinje su dočekale u klinču. U drugoj rundi je opet bolje krenula Luzar Smajić, no pred kraj runde Petrović ju je uspjela srušiti. Uoči zadnje runde sve je bilo otvoreno.

Treća runda bila je vrlo otvorena s puno udaraca s obje strane, a u posljednjih 10-ak sekundi borkinje su ušle u otvorenu borbu. Nitko nije mogao predvidjeti kakva će biti odluka sudaca.

Na kraju je ipak slavila Luzar Smajić na što je publika negodovala. Petrović je stigla do četvrtog poraza u zadnjih pet borbi.

Glavni dio večeri (u tijeku):

Miloš Janičić (Crna Gora) - Alex Oliveira (Brazil) (catchweight 73 kg)

Miljan Zdravković (Srbija) - Josh Hill (Kanada) (borba za pojas do 61 kg)

Artur Sowinski (Poljska) pobijedio je Vasu Bakočevića (Crna Gora) tehničkim nokautom u prvoj rundi (boks golim šakama do 80 kg)

Luka Giorgadze (Gruzija) pobijedio je Ahmeda Vilu (BiH) tehničkim nokautom u drugoj rundi (-66 kg)

Stefan Dobrijević (BiH) pobijedio Luku Bubanju (Crna Gora) tehničkim nokautom u drugoj rundi (kikboks s MMA rukavicama)

Sara Luzar Smajić (Hrvatska) pobijedila Ivanu Petrović (Hrvatska) podijeljenom odlukom sudaca (catchweight 59 kg)

Tomislav Sičaja (Hrvatska) pobijedio Zorana Šolaju (Njemačka) jednoglasnom odlukom sudaca (-77 kg)

Preliminarni dio večeri:

Ilija Brkan (Hrvatska) pobijedio Aleksandra Mihailovića (Crna Gora) jednoglasnom odlukom sudaca (-77 kg)

Milenko Stamatović (Crna Gora) pobijedio Jozefa Jaloviara (Slovačka) nokautom u prvoj rundi (+93 kg)

Dalibor Dragojević (Crna Gora) pobijedio Selvera Mahmića (BiH) gušenjem u drugoj rundi (-77 kg)