VIDEO Maestralni golovi koji su obilježili karijeru Garetha Balea

Velški reprezentativac Gareth Bale (33) šokirao je nogometni svijet objavivši kraj klupske i reprezentativne karijere. Na društvenim mrežama obratio se Velšanima i velškoj reprezentaciji rekavši da je njegova odluka konačna.

Bale je jedan od najboljih krilinih napadača u novijoj nogometnoj povijesti te je postigao impresivne klupske uspjehe.

Ljubitelji nogometa i njegovo obožavatelji ipak će ga pamtiti po dva gola koja se i danas svi rado prisjećaju.

Jedan od golova koji svi pamte je iz prve sezone u Real Madridu 2014. kada su igrali finale Kupa kralja protiv Barcelone na Mestalli u Valenciji. Real je poveo u 10. minuti golom Angela Di Marije, a Katalonci su izjednačili u 68. preko Marca Bartre koji je kasnije postao predmet ismijavanja. Naime, u 85. minuti susreta, Coentrao je odigrao loptu u korak Baleu, koji istu gura u for. Bartra ga je zagradio i, činilo se, zaustavio, ali potom su krenule muke za Španjolca. Bale se munjevito sjurio prema kroz prostor te sustigao Bartru, na trenutak je izgubio ravnotežu, ali je uspio iskontrolirati loptu te gurnuti kroz noge Pinta i maestralno zabiti.

Jedan od najboljih golova u povijesti nogometa zabio je velški reprezentativac i to u finalu Lige prvaka protiv Liverpoola. 'Kraljevi' su poveli golom Benzeme u 51. minuti, a Mane je poravnao rezultat samo pet minuta kasnije. Zinedine Zidane je u 61. ubacio Balea koji je svoj ulazak maestralno opravdao dvije minute kasnije. Nakon ubačaja Marcela, Bale je škaricama ispisao povijest. Bio je to majstorski pogodak s obzirom na to da je pucao iz teške pozicije, a lopta je dolazila velikom brzinom, te se igralo finale LP. Za konačnu pobjedu i titulu je poentirao u 83. minuti.

