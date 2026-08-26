VIDEO Majer asistirao i pogurao AEK u Ligu prvaka, Celje ispalo u drami, senzacija Fenera u Lyonu

Na uvjerljivi su način nogometaši atenskog AEK-a izbacili Levski iz Sofije te su se plasirali u ligaški dio ovosezonske Lige prvaka nakon osam godina posta.

Nakon utakmice bez golova u Bugarskoj u uzvratu je AEK pobijedio s 4-0. Prednost od čak tri pogotka AEK je stekao tijekom prvog poluvremena. Goste je načeo Luka Jović golom u sedmoj minuti, a potom je dvostruki strijelac bio Varga, u 12. i 29. minuti. Kod trećeg domaćeg pogotka u asistente se upisao povremeni hrvatski reprezentativac Lovro Majer.

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Sve je zaključeno u 55. minuti kada je Marin pogodio s bijele točke za konačnih 4-0. Majer je za grčki sastav igrao do 81. minute, dok je Domagoj Vida ostao na domaćoj klupi za pričuve.

U Ligi prvaka će igrati i Fenerbahče, aktualni turski doprvak, koji je ostvario veliko slavlje kod Lyona od 2-1 nakon što je prva utakmica u Istanbula okončana bez pobjednika 1-1. Nakon čak 18 godina igrat će u elitnom natjecanju.

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U 24. i 28. minuti turski sastav je dva puta šokirao domaćina i njegove navijače. Muriqi je bio strijelac za 1-0, a Brown za 2-0. Do kraja je Lyon pokušao zabiti dva pogotka i time se dovući do produžetaka, ali nije uspio u tome. Francuska momčad je smanjila tek na 1-2 golom Fofane u 61. minuti. Tri minute kasnije bilo je tek nakratko 2-2 nakon pogotka Opende, ali je slavlje domaćina prekinulo dosuđeno zaleđe. Zabio je Lyon i u 71. minuti, strijelac je bio Boudache, ali je i tada dosuđeno zaleđe čime je ugašena nada Lyona za Ligom prvaka.

Kao posljednji je prolaz prema ligaškom dijelu ovosezonske nogometne Lige prvaka izborio Slovan iz Bratislave koji je nakon 210 minuta borbe nadjačao slovensko Celje. Prva utakmica u Bratislavi je završila 1-1 baš kao i uzvrat na slovenskom tlu. Nakon produžetaka uzvratnog ogleda Slovan je slavio s konačnih 2-1.

U uzvratu su gosti iz Slovačke poveli golom slovenskog nogometaša Šporara u 18. minuti, dok je izjednačio Sešlar u 34. nakon što je bio precizan kod udarca s bijele točke. Ostalo je 1-1 tijekom ostatka osnovnog dijela utakmice, a onda se ključni trenutak dvoboja dogodio u 100. minuti. Junak Slovana bio je Panamac Cristian Martinez, strijelac za konačnih 2-1.

U utorak su ulazak u ligaški dio Lige prvaka izborili austrijski LASK, azerbajdžanski Sabah te norveški Bodo Glimt.