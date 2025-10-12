Obavijesti

Sport

Komentari 1
PROČITAO GA GOLMAN GIBRALTARA

VIDEO Majer prvi put u karijeri promašio penal. Pogledajte ga

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Majer prvi put u karijeri promašio penal. Pogledajte ga
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Lovro Majer prvi put promašio penal u karijeri protiv Gibraltara! Golman Jaylan Hankins uspio ga je zaustaviti nakon 16 uspješnih pokušaja

Lovro Majer samouvjereno je primio loptu u 56. minuti kad je Toni Fruk izborio penal protiv Gibraltara u Varaždinu. Imao je i zašto jer je igrač koji u karijeri nije promašio udarac s bijele točke! Sve to, eto, dvoboja protiv autsajdera u baroknom gradu.

Pucao je igrač Wolfsburga desno, ali pročitao ga je Jaylan Hankins, golman Lincoln Red Impsa, sudionika Konferencijske lige, koji će uskoro pokušati zaustaviti i Rijeku u tom natjecanju na domaćem terenu.

Majeru je to bio 17. penal u karijeri u svim natjecanjima, ne računajući raspucavanja, i u dosadašnjih 16 bio je precizan. Sa 100 posto pao je na i dalje impresivnih 94,12 posto.

Majerov penal i obranu golmana Gibraltara pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napušta Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara
SVJETSKA EKSKLUZIVA

EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napušta Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara

Jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjice Lamine Yamal (18) u društvu argentinske reperice Nicki Nicole (25) napustio je Lijepu Našu. Golupčiće smo uhvatili na aerodromu u Zemuniku u društvu menadžera Andyja Bare nakon što su vikend iskoristili za krstarenje dalmatinskim otocima, let i izmjenjivanje nježnosti na jahti
Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik
DEBAKL U LESKOVCU

Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik

SRBIJA - ALBANIJA 0-1 Srbija je doživjela težak poraz u Leskovcu koji ju je udaljio od plasmana na Svjetsko prvenstvo. Piksijev nasljednik na klupi trebao bi biti Veljko Paunović
VIDEO Hrvatska - Gibraltar 2-0: Povratnik Sučić zabio prvijenac! 'Vatreni' na korak do Mundijala
PRATITE PRIJENOS

VIDEO Hrvatska - Gibraltar 2-0: Povratnik Sučić zabio prvijenac! 'Vatreni' na korak do Mundijala

Hrvatska je pred 7579 gledatelja pritisnula od starta u želji da iskoristi kiks Češke i već danas praktički osigura SP. 'Vatreni' su stvorili niz šansi, gol Gibraltara otključao je Fruk, a rezultat ne očarava stanje na terenu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025