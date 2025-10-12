VIDEO Majer prvi put u karijeri promašio penal. Pogledajte ga

Lovro Majer samouvjereno je primio loptu u 56. minuti kad je Toni Fruk izborio penal protiv Gibraltara u Varaždinu. Imao je i zašto jer je igrač koji u karijeri nije promašio udarac s bijele točke! Sve to, eto, dvoboja protiv autsajdera u baroknom gradu.

Pucao je igrač Wolfsburga desno, ali pročitao ga je Jaylan Hankins, golman Lincoln Red Impsa, sudionika Konferencijske lige, koji će uskoro pokušati zaustaviti i Rijeku u tom natjecanju na domaćem terenu.

Majeru je to bio 17. penal u karijeri u svim natjecanjima, ne računajući raspucavanja, i u dosadašnjih 16 bio je precizan. Sa 100 posto pao je na i dalje impresivnih 94,12 posto.

Majerov penal i obranu golmana Gibraltara pogledajte OVDJE.