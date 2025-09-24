Drama u Nici! Više od 100 navijača Rome uhićeno zbog pokušaja nereda. Sigurnosne kamere zabilježile opasne navijače s oružjem. Burna noć uoči utakmice
UVERTIRA ZA UTAKMICU
VIDEO Makljaža u Nici: Uhitili više od 100 Rominih navijača
Čitanje članka: < 1 min
Više od 100 navijača Rome uhićeno je u utorak navečer u Nici zbog pokušaja izazivanja problema uoči večerašnje prve utakmice Europske lige.
Francuski mediji izvijestili su da su navijači Rome pokušali isprovocirati navijače domaće momčadi. Sigurnosne kamere pomogle su u presretanju talijanskih navijača koji su se približavali starom gradu Nice, a oduzete su im željezne šipke i bokseri.
Prefektura Nice priopćila je da je uhitila 102 osobe, identificirane kao "naoružani i vatreni navijači Rome". Utakmica između Nice i Rome igra se večeras u 21 sat.
