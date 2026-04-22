VIDEO Manchester City preuzeo vrh Premier lige! Haaland zabio

Manchester City je pobijedio Burnley 1-0 u gostima u 34. kolu Premier lige i preuzeo vrh ljestvice od Arsenala!

Gol odluke zabio je Erling Haaland već u petoj minuti na asistenciju Dokua. Bio je to 24. gol Norvežanina u Premier ligi ove sezone i najbolji je strijelac natjecanja, ispred Brentfordovog Igora Thiaga (21 gol). Gol Haalanda pogledajte OVDJE

"Građani" su sada lideri Premier lige zbog boljeg međusobnog omjera od Arsenala (treći kriterij pri određivanju plasmana), a oni i Arsenal imaju identičan broj bodova (70), kao i gol razliku (+37)!