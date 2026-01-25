VIDEO Manchester United dobio Arsenal usred Londona! Hoće li ovo 'topnike' koštati naslova?

Arsenal je dočekao Manchester United u derbiju 23. kola Premier lige. "Topnici" su vodeća momčad engleskog prvenstva, a s eventualnom pobjedom mogli su se odvojiti na sedam bodova prednosti u odnosu na Manchester City.

Poveo je Arsenal u 29. minuti autogolom Lisandra Martineza, ali nakon osam minuta je izjednačio Mbeumo. Već nakon pet minuta drugog poluvremena Dorgu je zabio za 1-2, a Merino je vratio rezultat u egal u 84. minuti. Ipak, slavlje domaćih trajalo je samo tri minute jer je pobjedu gostima osigurao Cunha golom u 87. minuti.

Arsenal je ostao vodeći u Premier ligi s 50 bodova, dok je Manchester United četvrti sa 38. Drugi je Manchester City sa 46 bodova, koliko ima i trećeplasirana Aston Villa. Treba reći i kako su "topnici" u posljednje tri utakmice Premier lige osvojili samo dva boda.