Obavijesti

Sport

Komentari 4
KRIZA 'TOPNIKA'

VIDEO Manchester United dobio Arsenal usred Londona! Hoće li ovo 'topnike' koštati naslova?

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Manchester United dobio Arsenal usred Londona! Hoće li ovo 'topnike' koštati naslova?
3
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Arsenal je ostao vodeći u Premier ligi s 50 bodova, dok je Manchester United četvrti sa 38. Drugi je Manchester City sa 46 bodova, koliko ima i trećeplasirana Aston Villa

Admiral

Arsenal je dočekao Manchester United u derbiju 23. kola Premier lige. "Topnici" su vodeća momčad engleskog prvenstva, a s eventualnom pobjedom mogli su se odvojiti na sedam bodova prednosti u odnosu na Manchester City. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Izbacili Man United, a za njih se navija u Varaždinu: U fan clubu Grimsbyja je osmero 'luđaka' 00:57
Izbacili Man United, a za njih se navija u Varaždinu: U fan clubu Grimsbyja je osmero 'luđaka' | Video: 24sata/Reuters/Privatni album

Poveo je Arsenal u 29. minuti autogolom Lisandra Martineza, ali nakon osam minuta je izjednačio Mbeumo. Već nakon pet minuta drugog poluvremena Dorgu je zabio za 1-2, a Merino je vratio rezultat u egal u 84. minuti. Ipak, slavlje domaćih trajalo je samo tri minute jer je pobjedu gostima osigurao Cunha golom u 87. minuti. 

Golove pogledajte OVDJE

Premier League - Arsenal v Manchester United
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Arsenal je ostao vodeći u Premier ligi s 50 bodova, dok je Manchester United četvrti sa 38. Drugi je Manchester City sa 46 bodova, koliko ima i trećeplasirana Aston Villa. Treba reći i kako su "topnici" u posljednje tri utakmice Premier lige osvojili samo dva boda. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO Transferi: Istra dovodi važnog igrača Lokomotive? As Liverpoola odlazi u Tottenham
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Istra dovodi važnog igrača Lokomotive? As Liverpoola odlazi u Tottenham

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Osijek - Dinamo 0-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih'! Sopić i dalje čeka prvu pobjedu s Osječanima
DOMINACIJA 'MODRIH'

Osijek - Dinamo 0-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih'! Sopić i dalje čeka prvu pobjedu s Osječanima

OSIJEK - DINAMO 0-3: 'Modri' su treći put ove sezone slavili protiv 'bijelo-plavih', a strijelci su bili Stojković (30'), Zajc (43') i Beljo (89'). Bila je to uvjerljiva pobjeda zagrebačkog kluba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026