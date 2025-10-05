VIDEO Marco Pašalić zabio gol u stilu Inzaghija! Pogledajte

Obavijesti

Foto: Daniel Kucin Jr./REUTERS

Pašalić je ove sezone u MLS ligi upisao 12 golova i četiri asistencije. Još tri gola i jednu asistenciju ostvario je US Open kupu i Liga kupu

StartFragment Povremeni hrvatski nogometni reprezentativac Marco Pašalić zabio je izjednačujući pogodak za svoj Orlando City, koji je noćas u 33. kolu američke MLS lige na svom terenu odigrao 1-1 protiv Columbus Crewa.

Gosti su poveli u 32. minuti pogotkom Argentinca Andresa Herrere, a samo dvije minute kasnije Pašalić je zatresao mrežu za konačnih 1-1.

MLS: Orlando City at D.C. United
Foto: Daniel Kucin Jr./REUTERS

Pašalić je ove sezone u MLS ligi upisao 12 golova i četiri asistencije. Još tri gola i jednu asistenciju ostvario je US Open kupu i Liga kupu. Dva kola prije kraja ligaškog djela prvenstva Pašalićev Orlando City drži sedmo mjesto u Istočnoj konferenciji, koje vodi u doigravanje.

