SJAJNA IZVEDBA

VIDEO Marin Čilić prošao u polufinale ATP turnira u Dallasu

Piše HINA,
Foto: Ben Whitley/PRESS ASSOCIATION

Čilić će u polufinalu igrati protiv boljeg iz ogleda dva Amerikanca, prvog nositelja Taylora Fritza i Sebastiana Korde

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u polufinale ATP turnira u Dallasu nakon što je u četvrtfinalu nadigrao kvalifikanta iz Velike Britanije Jacka Pinningtona Jonesa sa 6-1, 6-4 nakon sat i 20 minuta igre.

Foto: Šimun Šitum

Čilić je protutnjao prvim setom kojega je dobio za pola sata. Prvi je "break" napravio za 3-1 iskoristivši četvrtu priliku za oduzimanje servisa suparniku, ali ustvari prvu "pravu" jer je na prve tri Britanac odlično odservirao. Uslijedio je još jedan "break" za 5-1 i mirno privođenje prve dionice kraju.

U drugom setu jedini "break" Čilić je ostvario za vodstvo 3-2, a jedine probleme na svom početnom udarcu u čitavom meču imao je u zadnjem gemu. Tada je Pinnington Jones stigao do 15-40, ali onda je Čilić zaredao s četiri asa i završio dvoboj.

Čilić će u polufinalu igrati protiv boljeg iz ogleda dva Amerikanca, prvog nositelja Taylora Fritza i Sebastiana Korde.

