Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE

VIDEO Mario Hezonja tricom bacio Valenciju u očaj i odveo Real Madrid u finale Kupa!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Mario Hezonja tricom bacio Valenciju u očaj i odveo Real Madrid u finale Kupa!
Foto: Screenshot/SportKlub

Hezonja je s 25 poena, četiri skoka i tri asistencije predvodio Real, dok je kod Valencije najbolji bio Montero sa 26 poena, dok je Taylor ubacio 20

Admiral

Real Madrid je pobijedio Valenciju u gostima 108-106 u polufinalnoj utakmici Kupa kralja, a junak gostiju je Mario Hezonja

Naime, Valencia je povela 18 sekundi prije kraja 106-101, a onda je uslijedio šou Reala. Zabili su tricu za 106-104, a potom Hezonja osam sekundi prije kraja pogađa iz kuta za 107-106 vodstvo Madriđana. Tricu Hezonje pogledajte OVDJE

Pokušala je Valencia stići do preokreta u samoj završnici, ali nije iskoristila svoj napad, a na drugoj strani je Real zabio slobodno bacanje za konačnih 108-106.

Hezonja je s 25 poena, četiri skoka i tri asistencije predvodio Real, dok je kod Valencije najbolji bio Montero sa 26 poena, dok je Taylor ubacio 20. 

U Finalu će Real igrati protiv boljeg iz dvoboja Barca - Baskonia. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Horor na Olimpijskim igrama! Poljakinji klizaljka rasjekla lice
FOTO: JEZIVE SCENE

Horor na Olimpijskim igrama! Poljakinji klizaljka rasjekla lice

Zastrašujuća scena dogodila se na Olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Poljska brza klizačica Kamila Sellier doživjela je tešku nesreću u četvrtfinalu utrke na 1500 metara kad joj je suparnica prešla klizaljkom preko lica nakon sudara. Fotografije nesreće mogu biti uznemirujuće
Poljakinji rasjekli lice, Hrvatice bez polufinala, Norvežani oborili rekord po broju zlata!
GALERIJA DANA NA ZOI

Poljakinji rasjekli lice, Hrvatice bez polufinala, Norvežani oborili rekord po broju zlata!

Današnji dan Zimskih olimpijskih igara obilovao je zanimljivim događajima. Poljakinji Kamili Sellier klizaljka je rasjekla lice nakon sudara, hrvatske predstavnice ostale su bez polufinala u klizanju, a Norvežani oborili rekord

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026