VIDEO Mario Hezonja tricom bacio Valenciju u očaj i odveo Real Madrid u finale Kupa!
Real Madrid je pobijedio Valenciju u gostima 108-106 u polufinalnoj utakmici Kupa kralja, a junak gostiju je Mario Hezonja.
Naime, Valencia je povela 18 sekundi prije kraja 106-101, a onda je uslijedio šou Reala. Zabili su tricu za 106-104, a potom Hezonja osam sekundi prije kraja pogađa iz kuta za 107-106 vodstvo Madriđana. Tricu Hezonje pogledajte OVDJE
Pokušala je Valencia stići do preokreta u samoj završnici, ali nije iskoristila svoj napad, a na drugoj strani je Real zabio slobodno bacanje za konačnih 108-106.
Hezonja je s 25 poena, četiri skoka i tri asistencije predvodio Real, dok je kod Valencije najbolji bio Montero sa 26 poena, dok je Taylor ubacio 20.
U Finalu će Real igrati protiv boljeg iz dvoboja Barca - Baskonia.
