VIDEO Golman Lazija obranio četiri penala zaredom i odveo momčad u finale kupa u Italiji!

Atalanta i Lazio susreli su se u uzvratu polufinala Kupa, a momčad iz Rima prošla je u finale boljim izvođenjem jedanaesteraca (1- 1 1-2pen). Mirisalo je na remi nakon 90 minuta u Bergamu, a onda je Lazio poveo golom Romagnolija u 84. minuti.

Činilo se tada da će "nebesko plavi" proći u finale, ali za domaće se samo dvije minute kasnije "ukazao" Mario Pašalić i zabio za 1-1! Dočekao je veznjak Atalante povratno dodavanje Krstovića i lijevom nogom pogodio za izjednačenje. Gol pogledajte OVDJE

Da bi stvar bila bolja, Hrvat je ušao u igru u 71. minuti. U 97. je domaćin zabio za 2-1, ali gol Raspadori su poništili nakon pregleda u VAR sobi.

Utakmica je na kraju odlučena raspucavanjem jedanaesteraca, a tu su se napromašivali igrači obje momčadi. Kod domaćih je zabio samo Raspadori u prvoj seriji, a onda je igračima Atalante golman Lazija Edoardo Motta obranio čak četiri penala zaredom! Mario Pašalić pucao je u četvrtoj seriji, ali obranio mu je Motta.

Nisu puno precizniji bili ni Lazijevi nogometaši, promašili su Tavares i Cataldi u prve dvije serije, ali onda su zabili Isaksen i Taylor i to je bilo dovoljno za pobjedu.

U finalu Lazija čeka Inter, koji je nevjerojatnim preokretom pobijedio Como 3-2, uz gol i dvije asistencije Petra Sučića, dok je Martin Baturina zabio za goste.