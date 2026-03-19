VIDEO Martin Erlić zabio protiv Foresta i osigurao produžetke!

Midtjylland je dočekao Nottingham Forest u uzvratnoj utakmici osmine finala Europske lige, a utakmica je otišla u produžetke! Martin Erlić zabio je gol za domaću momčad.

Gosti su poveli u 40. minuti golom Domingueza, a u 52. je Yates zabio za 0-2 i tada je Forest imao prolazak. Ipak, tada se danskoj momčadi "ukazao" Erlić i pogodio za 1-2 u 69. minuti i zabio za produžetak.

Ubacili su domaći s lijeve strane u kazneni prostor, a lopta se od braniča Foresta odbila do Erlića koji je lijevom nogom zakucao u mrežu! Gol pogledajte OVDJE

U prvoj utakmici je Midtjylland pobijedio 1-2 u Engleskoj, a s istim rezultatom je Forest slavio u Danskoj i dvoboj je otišao u produžetke.