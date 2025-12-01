VIDEO Mat u tri poteza Dinama! Evo kako je Bakrar zabio Gorici

Dinamo se mučio u otvaranju utakmice protiv Gorice u posljednjoj utakmici 15. kola HNL-a. "Modri" su ponovno izgledali blijedo, iako je Dion Drena Beljo bio u nekoliko potencijalno opasnih situacija. Sve se promijenilo u 34. minuti kada su otključali obranu domaćina, koji im je u prijašnjim utakmicama zadavao mnogo problema.

Ismaël Bennacer lijepom je dugačkom loptom prebacio obranu Gorice i pronašao Mihu Zajca, koji je utrčao u pravom trenutku. Veznjak Dinama imao je vremena pogledati prema sredini i ubaciti gdje je pronašao Monsefa Bakrara, koji je iz velike blizine matirao domaćeg vratara Davora Matijaša.

