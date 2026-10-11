Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE VIDEO

Herojska reakcija 'vatrenog' je pogurala Freiburg na vrh lige!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Herojska reakcija 'vatrenog' je pogurala Freiburg na vrh lige!
Foto: Profimedia
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Freiburg šokirao ligu i zasjeo na vrh: Schalke pao 2-1, a pobjedu je donio Goto u 85. minuti iako su domaći igrali s igračem manje

Admiral

Freiburg je u nedjelju na domaćem terenu svladao Schalke 2-1 u utakmici petog kola Bundeslige i neočekivano, nakon kiksa Bayerna u subotu u Augsburgu, zasjeo na vrh ljestvice.

Freiburg je poveo pogotkom Maximiliana Eggesteina u 10. minuti, no Kenan Karaman izjednačio je u 30. minuti. Pobjedu domaćinima osigurao je Japanac Keisuke Goto golom u 85. minuti, iako je Freiburg od 64. minute igrao s igračem manje nakon što je Yuito Suzuki zaradio drugi žuti karton. Igor Matanović je za domaće igrao do 65. minute, a u 60. je glavom spriječio čisti gol gostiju.

Video pogledajte OVDJE.

Freiburg drži vrh ljestvice s 13 bodova, koliko ima i drugoplasirana Borussia Dortmund. Aktualni prvak Bayern München nalazi se na trećem mjestu s dva boda zaostatka. Nakon drugog poraza, Schalke zauzima 13. mjesto na ljestvici s pet bodova.

Köln je ranije na domaćem terenu svladao Borussiju Mönchengladbach s 2-1. Za Köln su zabili Islanđanin Isak Johannesson (26) i Said El Mala (67) dok je pogodak za Borussiju postigao Amerikanac Joe Scally u 39. minuti.B orna Sosa je odigrao cijelu utakmicu za domaće. 

Köln se nalazi na desetom mjestu sa sedam bodova, a Borussia je na posljednjem, 20. mjestu, bez bodova. U sljedećem kolu Köln gostuje kod Eintrachta iz Frankfurta, dok će Borussia ugostiti Hoffenheim.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Nakon prvog "vječnog derbija" sezone Dinamo nastavlja s nastupom u ligaškoj fazi Europske lige, a Hajduk kreće u Konferencijskoj
ŠOKANTNE FOTOGRAFIJE Ovako je izgledala Spaladium Arena. Vlada daje milijune u obnovu
17 GODINA PROPADA

ŠOKANTNE FOTOGRAFIJE Ovako je izgledala Spaladium Arena. Vlada daje milijune u obnovu

Nakon dugotrajnih pravnih i financijskih procesa, stvoreni su uvjeti da se dvorana ponovno koristi za potrebe građana, sportskih aktivnosti i raznih manifestacija
FOTO Zbog nje svi prebacuju na sportski program. Evo tko je atraktivna novinarka iz Čilea
LJEPOTICA S KORDILJERA

FOTO Zbog nje svi prebacuju na sportski program. Evo tko je atraktivna novinarka iz Čilea

Constanza Solar je čileanska sportska novinarka i TV voditeljica. Poznata je po radu u sportskim medijima i na televiziji u Čileu. Ističe se profesionalnošću i fokusom na ljudske priče, a ima i govornu manu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026