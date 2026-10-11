Herojska reakcija 'vatrenog' je pogurala Freiburg na vrh lige!

Freiburg je u nedjelju na domaćem terenu svladao Schalke 2-1 u utakmici petog kola Bundeslige i neočekivano, nakon kiksa Bayerna u subotu u Augsburgu, zasjeo na vrh ljestvice.

Freiburg je poveo pogotkom Maximiliana Eggesteina u 10. minuti, no Kenan Karaman izjednačio je u 30. minuti. Pobjedu domaćinima osigurao je Japanac Keisuke Goto golom u 85. minuti, iako je Freiburg od 64. minute igrao s igračem manje nakon što je Yuito Suzuki zaradio drugi žuti karton. Igor Matanović je za domaće igrao do 65. minute, a u 60. je glavom spriječio čisti gol gostiju.

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Freiburg drži vrh ljestvice s 13 bodova, koliko ima i drugoplasirana Borussia Dortmund. Aktualni prvak Bayern München nalazi se na trećem mjestu s dva boda zaostatka. Nakon drugog poraza, Schalke zauzima 13. mjesto na ljestvici s pet bodova.

Köln je ranije na domaćem terenu svladao Borussiju Mönchengladbach s 2-1. Za Köln su zabili Islanđanin Isak Johannesson (26) i Said El Mala (67) dok je pogodak za Borussiju postigao Amerikanac Joe Scally u 39. minuti.B orna Sosa je odigrao cijelu utakmicu za domaće.

Köln se nalazi na desetom mjestu sa sedam bodova, a Borussia je na posljednjem, 20. mjestu, bez bodova. U sljedećem kolu Köln gostuje kod Eintrachta iz Frankfurta, dok će Borussia ugostiti Hoffenheim.