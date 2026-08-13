VIDEO Mate Pavić izborio 80. finale ATP toura, lovi Masters u Montrealu. Kad i gdje gledati?

Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner iz Salvadora Marcelo Arevalo igrat će u finalu ATP Masters 1000 turnira u Montrealu.

Hrvatsko-salvadorski dvojac je u polufinalu nadjačao francusku kombinaciju Theo Arribage/Albano Olivetti 6-4, 6-4 te tako do završnice došao bez izgubljenog seta.

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Ovo im je treći finale u nizu (Queen’s Club, Wimbledon), ukupno peti u 2026. godini. Za deveti zajednički naslov, a peti na turnirima iz Masters 1000 serije, igrat će protiv Brazilaca Orlanda Luza i Rafaela Matosa u četvrtak od 23.30 po hrvatskom vremenu, uz prijenos na Sportklubu 1. Mati je to jubilarni 80. finale na ATP touru.