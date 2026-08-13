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VIDEO Mate Pavić izborio 80. finale ATP toura, lovi Masters u Montrealu. Kad i gdje gledati?

Piše HINA,
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VIDEO Mate Pavić izborio 80. finale ATP toura, lovi Masters u Montrealu. Kad i gdje gledati?
Foto: Li Haitao/XINHUA
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Pavić i Arevalo bez seta do finala Montreala! Za 5. titulu u 2026. i 9. zajednički trofej čekaju Brazilce

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Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner iz Salvadora Marcelo Arevalo igrat će u finalu ATP Masters 1000 turnira u Montrealu. 

Hrvatsko-salvadorski dvojac je u polufinalu nadjačao francusku kombinaciju Theo Arribage/Albano Olivetti 6-4, 6-4 te tako do završnice došao bez izgubljenog seta.

Video pogledajte OVDJE.

Ovo im je treći finale u nizu (Queen’s Club, Wimbledon), ukupno peti u 2026. godini. Za deveti zajednički naslov, a peti na turnirima iz Masters 1000 serije, igrat će protiv Brazilaca Orlanda Luza i Rafaela Matosa u četvrtak od 23.30 po hrvatskom vremenu, uz prijenos na Sportklubu 1. Mati je to jubilarni 80. finale na ATP touru.

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