VIDEO Mate Pavić zbog ozljede predao meč. Od bolova više nije mogao niti servirati...
Najbolji hrvatski tenisač u konkurenciji parova, 32-godišnji Splićanin Mate Pavić, doživio je ozljedu na ATP 500 turniru u Beču, zbog koje je s partnerom Marcelom Arevalom morao predati četvrtfinalni dvoboj Yukiju Bhambriju i Andreu Goranssonu pri vodstvu indijsko-švedske kombinacije 6-7 (6), 6-4, (6-5).
Pavić i Arevalo su osvojili prvi set tog dvoboja u 'tie-breaku', Bhambri i Goransson su u drugom setu bili bolji sa 6-4 pa je odluka o pobjedniku ostavljena za produženi 'tie-break'.
Pavić i Arevalo su u njemu poveli 5-2, a onda se Mate Pavić tijekom osmog poena uhvatio za lijevi bočni dio trupa uz bolnu grimasu na licu. Pri rezultatu 5-4 Pavić je zatražio pomoć fizioterapeuta. Nažalost, ozljeda je takve prirode da trominutni tretman nije mogao pomoći hrvatskom reprezentativcu.
Kad su Bhambri i Goransson poveli 6-5, došao je red na Pavićev servis. Mate je pokušao, ali nije mogao dovršiti zamah te je odlučio prekinuti mučenje.
Još nije poznato o kakvoj je ozljedi riječ i hoće li se Pavić uspjeti oporaviti do posljednjih turnira u ovoj sezoni, pariškog Mastersa koji je na programu sljedeći tjedan te za ATP Finale u Torinu, koje je na rasporedu od 9. do 16. studenoga.
