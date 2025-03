VIDEO Matković sjajno blokirao pa zakucao preko zvijezde. Novi double-double odličnog Zupca

Los Angeles Clippersi su upisali treću pobjedu zaredom svladavši sinoć nakon produžetka na svom terenu Sacramento Kingse sa 111-110, a hrvatski košarkaš Ivica Zubac je odigrao još jednu odličnu partiju. Zubac je u 44 minute na terenu zabio 22 koša (šut iz igre 9/14) dodavši tome 14 skokova uz dvije asistencije te po jednu ukradenu loptu i blokadu. Najbolji strijelac Clippersa bio je James Harden s 29 koševa, a Kawhi Leonard dodao je 17 uz koš za pobjedu na produžetku. Sacramento je u porazu predvodio DeMar DeRozan s 31 poenom i 10 asistencija, a Zach LaVine dodao je 30 poena.

Clippersi su vodili 83-81 sa nešto više od sedam minuta prije kraja regularnog dijela nakon izgubljene lopte Bogdana Bogdanovića, a onda su Kingsi napravili seriju 9-2 i došli u prednost 90-85 nešto više od četiri minute do kraja. Clippersi su onda serijom 7-0 izjednačili na 97-97 preostalih 11,9 sekundi do kraja. LaVine je nakon toga promašio šut za pobjedu na zvuk sirene za kraj regularnog dijela i utakmica je otišla u produžetak. U produžetku, 21,6 sekundi do kraja, DeRozan je izveo dva slobodna bacanja i doveo Kingse u vodstvo 110-109. Leonard je nakon toga osvoji osvojio loptu za Clipperse i onda zabio za pobjedu uz zvuk sirene za kraj.

Foto: Kirby Lee

Solidnu utakmicu odigrao je i Karlo Matković čiji su New Orleans Pelicansi poraženi, bolji od njih su sa 107-104 bili Memphis Grizzlies. Matković je odigrao 26.14 minuta za New Orleans i ubacio je 13 koševa (šut iz igre 5/7, trice 2/4) uz 11 skokova za svoj prvi double-double učinak, te upisao još po jednu asistenciju, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu. Trey Murphy III bio je najbokji pojeidnac Pelicansa s 27 poena. Ja Morant je ubacio 32 koša, a Desmond Bane 30 uz devet skokova i osam asistencija za Memphis koji su treću uzastopnu utakmicu igrali bez najboljeg strijelca Jarena Jacksona Jr. (gležanj).

U ogledu prve dvije momčpadi Zapadne konferencije Oklahoma City Thunder su kod kuće sa 127-103 nadigrali Denver Nuggetse, a do pobjede ih je vodio Shai Gilgeous-Alexander. Za Thunder, vodećeg na Zapadu, to je bila sedma uzastopna pobjeda i 16. u zadnjih 18. utakmica, dok je Denveru prekinut niz od dvije pobjede, a ovim je porazom pao na treće mjesto Zapada, iza Los Angeles Lakersa. Nikola Jokić, koji je ostvario povijesni učinak (31 poen, 21 skok i 22 asistencije) u pobjedi nad Phoenixom u produžecima u petak, zamalo je upisao svoj 30. triple-double učinak ove sezone, utakmicu je završio s 24 poena, 13 skokova i devet asistencija.

Foto: Alonzo Adams

Phoenix Suns su na gostovanju sa 125-116 pobijedili Dallas Maverickse, a Devin Booker zabio je 24 koša u pobjedi svoje momčadi. Kevin Durant upisao je 21 poen, devet skokova i osam asistencija, Bradley Beal je dao 19 poena, a Grayson Allen 17 s klupe za Phoenix koji je 11. u Zapadnoj konferenciji i koji je smanjio zaostatak za 10. Dallasom pomaknuvši se unutar 1 1/2 utakmice. Klay Thompson je imao 26 koševa za Maverickse, koji su pretrpjeli svoj peti uzastopni poraz i produbili krizu s ozljedama jer je Brandon Williams ozlijedio tetivu, a Dwight Powell glavu.

Minnesota Timberwolves su upisali petu pobjedu zaredom nadigravši u Minneapolisu sa 141-124 San Antonio Spurse. Anthony Edwards ubacio je 25 poena, a Naz Reid je dodao 20 poena. De'Aaron Fox postigao je 22 koša za San Antonio kojem je ovo sedmi poraz u zadnjih devet utakmia.

Philadelphia 76ers su kod kuće sa 126-122 bila bolja od Utah Jazza kojem je ovo 12. poraz zaredom u gostima. Quentin Grimes ubacio je 25 poena za Philadelphiju , a Lonnie Walker IV je dodao 25. Kyle Filipowski izjednačio je rekord karijere s 25 koševa za Utah, koliko je ubacio i Keyonte George.

Detroit Pistons su sa 119-112 svladali domaće Portland Trail Blazerse, a predvodio ih je Cade Cunningham s 28 koševa, dok je Tobias Harris ubacio 20 koševa uz devet skokova. Anfernee Simons zabio je 34 koša za Portland, a Jerami Grant je imao 25 ​​poena za Trail Blazerse, koji su izgubili četvrti put u zadnjih pet utakmica.

Najbolja NBA momčad Cleveland Cavaliers su upisali 14. uzastopnu pobjedu pobijedivši na gostovanju sa 112-100 Milwaukee Buckse. Max Strus je sa 17 koševa, Donovan Mitchell je ubacio 15, a Evan Mobley i Darius Garland su dodali po 13 koševa za Cleveland. Giannis Antetokounmpo bio je najbolji u redovima Bucksa s 30 poena i devet skokova.