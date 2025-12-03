VIDEO Mbappe kao na motoru! Ovako je sam demolirao Bilbao

U unaprijed odigranoj utakmici 19. kola španjolske La Lige nogometaši madridskog Reala s uvjerljivih su 3-0 pobijedili Athletic Bilbao na njegovom San Mames stadionu.

Real je time došao ponovno na bod zaostatka od Barcelone koja je na prvom mjestu ljestvice, a Athletic je ostao na osmom mjestu ljestvice.

Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Junak utakmice bio je Kylian Mbappe koji je postigao dva pogotka. Prvi u sedmoj minuti kada je primio loptu skoro na sredini travnjaka. Potom se lijepo oslobodio dvojice suparničkih igrača tijekom prodora i zabio za 1-0. U 42. Mbappe je asistirao Camavingi koji je bio strijelac za 2-0, dok je Mbappe sjajno naciljao s 20 metara u 59. minuti za konačnih 3-0.

Sve golove možete pogledati OVDJE