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VIDEO Mbappe kuca na vrata legendama SP-a! Ovim je golom postao i rekorder Francuske

Piše 24sata,
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VIDEO Mbappe kuca na vrata legendama SP-a! Ovim je golom postao i rekorder Francuske
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Mbappé je u 66. minuti slomio otpor Senegalu i time se izjednačio s Oliveirom Giroudom kao najbolji strijelac u povijesti Francuske, a ujedno je zabio i svoj 13. gol na SP-u, koliko imaju Messi i Fontaine

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Utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva između Francuske i Senegala bila je napeta i izjednačena sve do 66. minute. Tada je Kylian Mbappé zabio gol za 1-0 i time doveo Francuze u vodstvo. Ovaj susret nosio je i posebnu težinu jer je bio svojevrsni revanš za legendarnu utakmicu iz 2002. godine kada je Senegal na otvaranju prvenstva šokirao tadašnje svjetske prvake.

Napadač "trikolora" i Real Madrida postigao je gol na fantastičnu asistenciju Michaela Olisea, a dodajmo kako je Mbappéov gol imao i veliku statističku važnost.Tim je golom prestigao legendarnog Peléa i izjednačio se s Messijem i Fontaineom s 13 golova na svjetskim prvenstvima, nastavljajući svoj lov na rekord Miroslava Klosea (16).

Također se približio rekordu Oliviera Girouda za najboljeg strijelca u povijesti francuske reprezentacije. Bradley Barcola povisio je na 2-0 u 82. minuti. Golove pogledajte klikom OVDJE.

FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

(uz korištenje AI-ja)
 

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