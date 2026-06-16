VIDEO Mbappe kuca na vrata legendama SP-a! Ovim je golom postao i rekorder Francuske

Utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva između Francuske i Senegala bila je napeta i izjednačena sve do 66. minute. Tada je Kylian Mbappé zabio gol za 1-0 i time doveo Francuze u vodstvo. Ovaj susret nosio je i posebnu težinu jer je bio svojevrsni revanš za legendarnu utakmicu iz 2002. godine kada je Senegal na otvaranju prvenstva šokirao tadašnje svjetske prvake.

Napadač "trikolora" i Real Madrida postigao je gol na fantastičnu asistenciju Michaela Olisea, a dodajmo kako je Mbappéov gol imao i veliku statističku važnost.Tim je golom prestigao legendarnog Peléa i izjednačio se s Messijem i Fontaineom s 13 golova na svjetskim prvenstvima, nastavljajući svoj lov na rekord Miroslava Klosea (16).

Također se približio rekordu Oliviera Girouda za najboljeg strijelca u povijesti francuske reprezentacije. Bradley Barcola povisio je na 2-0 u 82. minuti. Golove pogledajte klikom OVDJE.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS