VIDEO Mbappe sočno opsovao igrača Paragvaja... bez ikakve kazne! 'Znamo igrati prljavo...'

Tenzije u osmini finala Svjetskog prvenstva između Francuske i Paragvaja dosegle su vrhunac, a u središtu pozornosti ponovno se našao Kylian Mbappé. No prije nego što ga je zabio u drugom poluvremenu utakmice u Philadelphiji, za konačnu pobjedu 1-0, imao je verbalni ispad koji je postao viralni hit na društvenim mrežama. Snimka na kojoj francuski napadač na tečnom španjolskom vrijeđa majku protivničkog igrača zapalila je Reddit, gdje su korisnici incident pretvorili u izvor nepresušnih šala.

POGLEDAJTE GALERIJU: Nervozni Mbappe

Video prikazuje Mbappéa kako nakon jednog duela ulazi u raspravu s paragvajskim nogometašem. Iako je situacija na terenu uobičajena za utakmice visokog naboja, gledateljima koji govore španjolski nije promakla sočna uvreda koju je Francuz uputio. Korisnici na Redditu brzo su dešifrirali da je Mbappé izgovorio "la concha de tu madre", jednu od najgorih uvreda u Južnoj Americi (u slobodnom prijevodu pi..a ti materina). Vjerodostojnost situaciji daje i činjenica da Mbappé tečno govori španjolski, jezik koji je počeo učiti još kao tinejdžer. Komentator prijenosa također je bio šokiran, uzviknuvši: "Hej, pa ja te razumijem!", što je dodatno zabavilo gledatelje.

"Barem nije prekrio usta"

Reakcija na Redditu bila je eksplozivna, ali umjesto osude, većina korisnika okrenula je sve na šalu. Komentari su se dotakli svega, od njegove nedavne selidbe u Madrid ("Potpuno se asimilirao u Madrid, idemo!"), do imidža svojevrsnog "diktatora" koji ga prati, nazivajući ga "vrhovnim vođom Mbappéom" koji dijeli pravdu na terenu. Jedan od najpopularnijih komentara povukao je paralelu sa Zinedineom Zidaneom: "Da bi postao najveća francuska legenda, mora isprovocirati crveni karton u nokaut fazi Svjetskog prvenstva. To je kod nas tako. Blizu smo."

Posebno je zanimljiv bio niz komentara koji su se ironično osvrnuli na Fifina pravila. Naime, korisnici su se masovno šalili kako je Mbappéov postupak u redu jer nije prekrio usta rukom dok je vrijeđao protivnika, aludirajući na potencijalne kazne za takav čin. "Sve je u redu dok ne prekrivaš usta", "Nije prekrio usta, ne vidim problem", "Znači, možeš nekoga izvrijeđati i sve je u redu dok ne staviš ruku na usta?", samo su neki od sarkastičnih komentara koji ismijavaju nedosljednost nogometnih pravila.

Utakmica visokih tenzija

Ovaj verbalni ispad nije bio izolirani incident u utakmici koju je Francuska na kraju dobila 1-0 upravo golom Mbappéa iz penala. Cijeli susret bio je obilježen žestokim duelima i napetostima, a ranije tijekom utakmice Mbappé se našao u sukobu s Andresom Cubasom te je pretrpio i jedan udarac laktom koji nije sankcioniran. Zanimljivo je da je isti igrač prije utakmice pokazao i svoju drugu stranu, kada je na zagrijavanju slučajno loptom pogodio navijačicu Paragvaja, a zatim odmah otišao na tribine kako bi se ispričao i provjerio je li sve u redu. Njegovo ponašanje tijekom utakmice, međutim, pokazuje da na terenu ne preza ni od čega kako bi došao do pobjede.

- Ako moramo uprljati ruke, i mi ćemo to napraviti. Mislili su da ćemo se pojaviti u odijelima, ali znamo kako igrati prljavo. Pokazali smo da nismo samo momčad koja zna igrati napadački nogomet. Paragvaj nije htio igrati nogomet, a mi smo im pokazali da znamo. Pobijedili smo i bolji smo od nih. Ako nam kažu da odj..emo, i mi ćemo njima reći da odj..u - kazao je Mbappe´nakon utakmice.

Foto: BILL STREICHER

*uz korištenje AI-ja