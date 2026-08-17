VIDEO Mbappé udario bivšeg hajdukovca pa dobro prošao: 'Inače ih baca kroz krov arene'

Real Madrid uspješno je odradio pripremni susret protiv Schalkea i u Gelsenkirchenu slavio s 3-0. Momčad Reala do pobjede su odveli Kylian Mbappe, Dean Huijsen i Espi, a utakmica je pred oko 60 tisuća gledatelja uglavnom protekla u prijateljskom ozračju. Ipak, jedan detalj potpuno je odudarao od takvog karaktera susreta. U središtu incidenta našli su se Mbappe i bivši igrač Hajduka te BiH reprezntativac Nikola Katić.

Sve je počelo kada je Mbappe pokušao atraktivno provući loptu kroz Katićeve noge. Branič Schalkea pročitao je njegov potez, oduzeo mu loptu i odmah je proslijedio suigraču, čime je pokrenuo napad svoje momčadi. Nakon toga Mbappe je prišao Katiću, izmijenili su nekoliko riječi, a onda je Francuz prišao Katiću s leđa i s obje ga ruke udario po glavi.

Wundert mich total, das Katic Mbappe hier nicht komplett aufgefressen hat. Junge normalerweise hätte der ihn dafür durch das Dach aus der Arena geworfen 😂😂😂#S04 pic.twitter.com/w8V5ASTzEX — Mouh Kay (@mouhkay88) August 16, 2026

Katić na taj potez nije odgovorio, dok su tribine reagirale vrlo burno. Navijači Schalkea ustali su sa svojih mjesta i zvižducima te povicima izrazili nezadovoljstvo Mbappeovim ponašanjem.

Incident je zabilježio jedan od navijača na stadionu, a snimka se ubrzo pojavila na društvenim mrežama. Uz nju je objavio i zanimljiv status: "Šokiran sam što Katić nije požderao Mbappea. Nikola inače u ovakvim situacijama izbaci suparnika kroz krov stadiona."