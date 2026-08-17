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UMALO INCIDENT

VIDEO Mbappé udario bivšeg hajdukovca pa dobro prošao: 'Inače ih baca kroz krov arene'

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Mbappé udario bivšeg hajdukovca pa dobro prošao: 'Inače ih baca kroz krov arene'
Foto: Screenshot/X
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Mbappe u prijateljskoj utakmici šokirao potezom nad Katićem, a Schalkeova publika ga je odmah izviždala. Bivši igrač Hajduka ostao je miran

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Real Madrid uspješno je odradio pripremni susret protiv Schalkea i u Gelsenkirchenu slavio s 3-0. Momčad Reala do pobjede su odveli Kylian Mbappe, Dean Huijsen i Espi, a utakmica je pred oko 60 tisuća gledatelja uglavnom protekla u prijateljskom ozračju. Ipak, jedan detalj potpuno je odudarao od takvog karaktera susreta. U središtu incidenta našli su se Mbappe i bivši igrač Hajduka te BiH reprezntativac Nikola Katić.

Sve je počelo kada je Mbappe pokušao atraktivno provući loptu kroz Katićeve noge. Branič Schalkea pročitao je njegov potez, oduzeo mu loptu i odmah je proslijedio suigraču, čime je pokrenuo napad svoje momčadi. Nakon toga Mbappe je prišao Katiću, izmijenili su nekoliko riječi, a onda je Francuz prišao Katiću s leđa i s obje ga ruke udario po glavi.

Katić na taj potez nije odgovorio, dok su tribine reagirale vrlo burno. Navijači Schalkea ustali su sa svojih mjesta i zvižducima te povicima izrazili nezadovoljstvo Mbappeovim ponašanjem.

Incident je zabilježio jedan od navijača na stadionu, a snimka se ubrzo pojavila na društvenim mrežama. Uz nju je objavio i zanimljiv status: "Šokiran sam što Katić nije požderao Mbappea. Nikola inače u ovakvim situacijama izbaci suparnika kroz krov stadiona."

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Komentari 4
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DRAGANIĆ - Hajduk večeras gostuje kod Gorice u 3. kolu HNL-a, a Torcida je na putu do Zagreba na A1 pokušala izazvati incident. Dočekala ih je karlovačka policija, iz koje nam kažu da je postupanje u tijeku. Jedan čitatelj tvrdi da je policija zatvorila koridor te da je ondje bila i Armada koja je putovala u Varaždin. Drugi čitatelj tvrdi kako je vidio torcidaše da su izašli iz kombija i u trku pohrlili prema parkingu. Zbog toga je od Novigrada na Dobri do odmorišta nastala velika gužva i zastoj.

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