VIDEO Meksiko zabio gol, bujna influencerica žestoko proslavila

Jedna navijačica Meksika postala je neočekivana zvijezda društvenih mreža tijekom Svjetskog prvenstva nakon što je snimka njezine euforične proslave gola protiv Južne Koreje postala viralna. Iako je njezina strast prema nogometu neupitna, objava je pokrenula lavinu komentara koji su raspravu odveli daleko izvan sportskih okvira.

🚨 WATCH: Thehtowngirl's reaction to Mexico's goal against South Korea! 🤯🇲🇽



"MEXICOOOOO!" 🗣️🔥https://t.co/aLU4jyimVE — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 19, 2026

Video prikazuje influencericu poznatu kao Thehtowngirl kako u krcatom sportskom baru slavi gol svoje reprezentacije. Odjevena u bikini gornji dio s motivima meksičke zastave, ona skače, plješće i iz sveg glasa viče "MEKSIKOOOOO!". Njezina odjevna kombinacija izazvala je lavinu reakcija na društvenoj mreži. Dok su jedni hvalili njezinu energiju i strastveno navijanje, mnogi su se usredotočili isključivo na njezin fizički izgled.

Meksiko je u drugom kolu slavio nad Južnom Korejom 1-0, a jedini strijelac bio je Romo u 50. minuti utakmice. Meksiko je nakon druge uzastopne pobjede na SP-u na prvom mjestu u skupini A.