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VIDEO Meksiko zabio gol, bujna influencerica žestoko proslavila

Piše 24sata,
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VIDEO Meksiko zabio gol, bujna influencerica žestoko proslavila
Foto: screenshot X

Navijačica Meksika zapalila je mreže euforičnom proslavom gola protiv Južne Koreje, a njezin nastup u bikiniju izazvao je lavinu komentara

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Jedna navijačica Meksika postala je neočekivana zvijezda društvenih mreža tijekom Svjetskog prvenstva nakon što je snimka njezine euforične proslave gola protiv Južne Koreje postala viralna. Iako je njezina strast prema nogometu neupitna, objava je pokrenula lavinu komentara koji su raspravu odveli daleko izvan sportskih okvira.

Video prikazuje influencericu poznatu kao Thehtowngirl kako u krcatom sportskom baru slavi gol svoje reprezentacije. Odjevena u bikini gornji dio s motivima meksičke zastave, ona skače, plješće i iz sveg glasa viče "MEKSIKOOOOO!". Njezina odjevna kombinacija izazvala je lavinu reakcija na društvenoj mreži. Dok su jedni hvalili njezinu energiju i strastveno navijanje, mnogi su se usredotočili isključivo na njezin fizički izgled.

Meksiko je u drugom kolu slavio nad Južnom Korejom 1-0, a jedini strijelac bio je Romo u 50. minuti utakmice. Meksiko je nakon druge uzastopne pobjede na SP-u na prvom mjestu u skupini A.

(*uz korištenje AI-ja)

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