ŠOK ZA ITALIJU

VIDEO Memić bježi, Bastoni ga ruši i dobiva crveni. Pogledajte

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/SportKlub

BiH je na odmor otišla s golom zaostatka, ali i s igračem više. Bastoni je pred kraj prvog dijela srušio Memića i zaradio izravan crveni karton. Velika prilika za BiH u nastavku

BiH na poluvremenu gubi od Italije 1-0, ali drugi dio može donijeti svašta. Nakon što je Kean doveo Italiju u vodstvo nakon velike greške golmana Nikole Vasilja, Alessandro Bastoni napravio je faul i zaradio izravni crveni karton. To je dalo krila domaćima koji su odmah složili nekoliko akcija, ali nisu zabili. Ipak, cijelo drugo poluvrijeme imat će igrača više.

U 41. minuti Demirović je na centru glavom poslao fenomenalnu loptu u prostor za Memića. On je prvi došao do nje i imao prazan prostor ispred sebe. Bastoni se zaletio i srušio ga s leđa te dobio izravni crveni karton. Došlo je i do naguravanja, ali sve se smirilo te je stoper Italije napustio igru. Bio je zadnji igrač te je Memić bio u velikoj prilici.

Crveni karton pogledajte OVDJE.

U drugih 45 minuta BiH će imati brojčanu prednost na terenu, ali neće joj biti lako. Za očekivati je da će Italija stati u dupli blok i braniti se te tražiti kontru. 

