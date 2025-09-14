VIDEO Messi izveo panenku, Hrvat ga pročitao i ulovio 'živu' loptu! Pogledajte sjajnu obranu

Charlotte je pobijedila Inter Miami 3-0 u dvoboju MLS-a, a jedan od ključnih trenutaka dvoboja dogodio se u 32. minuti. Lionel Messi je izveo kazneni udarac, a Kristijan Kahlina ga pričekao do zadnjeg trenutka i uhvatio u ruke pokušaj panenke!

Svega dvije minute nakon toga domaćin je i poveo, a zabio je Toklomati Jorno. Isti igrač povisio je na 2-0 u 47. minuti pa zaključio hat-trick golom iz penala u 84. za konačnih 3-0.

Ovo je za Charlotteu peta uzastopna pobjeda u MLS-u, dok je Inter Miami upisao drugi uzastopni 3-0 poraz u svim natjecanjima.

Podsjetimo, Kahlina je u SAD stigao u siječnju 2022. iz Ludogoreca za 1,11 milijuna eura, a prije toga je branio za Goricu i to 157 utakmica.