VIDEO Messi mu gleda u leđa! Musa nastavlja 'trpati' u MLS-u

Dallas je u noći sa srijede na četvrtak gostovao kod Portland Timbersa (2-2) u novom kolu MLS-a, a hrvatski reprezentativac Petar Musa zabio je drugi gol svoje momčadi. Ušao je u igru u 62. minuti i zabio 13. gol ove sezone u prvenstvu.

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Pokretanje videa... VIDEO Petar Musa nakon utakmice | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Gosti su na odmor otišli s minimalnom prednošću zahvaljujući pogotku Patricksona Delgada u sudačkoj nadoknadi prvog dijela, no domaćin je u nastavku preokrenuo rezultat. Kevin Kelsy prvo je izjednačio u 66. minuti, a Felipe Mora u drugoj minuti sudačke nadoknade doveo Portland na korak do pobjede.

PETAR MUSA!



Back from the World Cup and onto the scoresheet to put @FCDallas ahead late! pic.twitter.com/667BWphKsX — Major League Soccer (@MLS) July 23, 2026

Musa je gol zabio u 88. minuti susreta i izgledalo je kako će Dallas doći do nove pobjede, ali nije uspio zadržati prednost. Bio je to još jedan važan gol hrvatskog reprezentativca, koji je ponovno pokazao koliko može donijeti svojoj momčadi i kada ne započne susret od prve minute.

Foto: Jaime Valdez

Remijem je FC Dallas nastavio pozitivan niz i osvojio vrijedan bod na zahtjevnom gostovanju u Portlandu, dok je Musa još jednom potvrdio odličnu formu. Pogodio je jednom i na SP-u i to na otvaranju protiv Engleza (4-2). Sad je na vrhu ljestvice najboljih strijelaca MLS-a s 13 golova i dvije asistencije. Njegov Dallas je na petom mjestu Zapadne konferencije s 26 bodova u 16 odigranih susreta.