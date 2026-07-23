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NEVJEROJATNI HRVAT

VIDEO Messi mu gleda u leđa! Musa nastavlja 'trpati' u MLS-u

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Messi mu gleda u leđa! Musa nastavlja 'trpati' u MLS-u
Foto: Jaime Valdez
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Musa je opet zabio za Dallas. Ušao je s klupe i pogodio za Dallas u 88. minuti utakmice, ali je susret završio 2-2. Hrvatski napadač sada je na vrhu MLS-ove liste strijelaca s 13 golova

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Dallas je u noći sa srijede na četvrtak gostovao kod Portland Timbersa (2-2) u novom kolu MLS-a, a hrvatski reprezentativac Petar Musa zabio je drugi gol svoje momčadi. Ušao je u igru u 62. minuti i zabio 13. gol ove sezone u prvenstvu. 

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Petar Musa nakon utakmice VIDEO
Petar Musa nakon utakmice | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Gosti su na odmor otišli s minimalnom prednošću zahvaljujući pogotku Patricksona Delgada u sudačkoj nadoknadi prvog dijela, no domaćin je u nastavku preokrenuo rezultat. Kevin Kelsy prvo je izjednačio u 66. minuti, a Felipe Mora u drugoj minuti sudačke nadoknade doveo Portland na korak do pobjede.

Musa je gol zabio u 88. minuti susreta i izgledalo je kako će Dallas doći do nove pobjede, ali nije uspio zadržati prednost. Bio je to još jedan važan gol hrvatskog reprezentativca, koji je ponovno pokazao koliko može donijeti svojoj momčadi i kada ne započne susret od prve minute.

MLS: FC Dallas at Portland Timbers
Foto: Jaime Valdez

Remijem je FC Dallas nastavio pozitivan niz i osvojio vrijedan bod na zahtjevnom gostovanju u Portlandu, dok je Musa još jednom potvrdio odličnu formu. Pogodio je jednom i na SP-u i to na otvaranju protiv Engleza (4-2). Sad je na vrhu ljestvice najboljih strijelaca MLS-a s 13 golova i dvije asistencije. Njegov Dallas je na petom mjestu Zapadne konferencije s 26 bodova u 16 odigranih susreta. 

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