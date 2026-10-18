VIDEO Messi opet čarobirao u MLS-u, zabio i Marco Pašalić

Inter Miami slavio je s 3-1 protiv Atlante u derbiju MLS-a, a u središtu pozornosti ponovno je bio Lionel Messi. Argentinski majstor postigao je dva gola, a jedan od njih popratio je reakcijom kakva se od njega rijetko viđa. Nakon što je atraktivnim driblingom nadmudrio suparničkog braniča, odlučio mu je i pokazati kako ga je prevario.

Inter Miami poveo je u samoj završnici prvog poluvremena. U 45. minuti Germán Berterame zatresao je mrežu nakon asistencije Luisa Suáreza i gostima osigurao prednost uoči odlaska na odmor.

JAJAJA, MIRÁ EL DOBLETE QUE METE. TIENE 20 AÑOS OTRA VEZ. 🐐 https://t.co/fRRKohvVDl — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 18, 2026

U nastavku je na scenu stupio Messi. U 56. minuti povisio je na 2-0, a samo četiri minute poslije ponovno je zablistao. Suárez mu je još jednom pripremio priliku, a Argentinac se našao oči u oči s braničem Atlante. Jednim driblingom izbacio ga je iz ravnoteže, zaobišao ga i mirno poslao loptu u mrežu za velikih 3-0.

Atlanta je do kraja susreta uspjela ublažiti poraz. Fafà Picault pogodio je u 89. minuti za konačnih 3:1, no večer je ipak obilježio Messi, koji je još jednom pokazao da i dalje može raditi razliku na terenu.

U istom kolu Orlando je s 4-1 pobijedio DC United, a hrvatski reprezentativac je u 95. minuti zabio zanji gol svoje momčadi i potvrdio pobjedu od 4-1. Pašaliću je ovo treći gol u sezoni.