VIDEO Messi poveo ludnicu na travnjaku, a onda u svlačionici: Pogledajte slavlje Argentinaca

Smijeh, radost, veselje i sreća zamijenili su sjetu i tugu nakon prvog kola SP-a. Argentinski san još uvijek živi! Messi i društvo pobijedili su Meksiko 2-0 i zadržali šanse za prolazak grupe, a upravo je PSG-ova zvijezda najzaslužnija za pobjedu 'gaučosa'.

Meksikanci su se sjajno držali sve do 64. kad je Messi snažnim i preciznim udarcem s 20-ak metara probio Ochou. Koliko mu je to značilo, koliki mu je to teret sa srca skinulo, najbolje pokazuju njegove reakcije nakon postignutog gola. Poveo je Messi ludnicu na terenu, ali i u svlačionici.

Skakali su, plesali i pjevali Argentinci više od sat vremena poslije utakmice, a na snimci koja kruži društvenim mrežama može se Messija u centru pozornosti, s osmijehom od uha do uha.

No, i dalje Argentinci nisu prošli skupinu, tek su izbjegli eliminaciju. Sljedeća utakmica im je na rasporedu u srijedu, protiv Poljske.

Podsjetimo, Svjetsko prvenstvo jedino je prestižno natjecanje koje Messi nije osvojio, a ovo mu je vrlo vjerojatno posljednja prilika. Argentinu je posljednji put do svjetskog vrha odveo Diego Maradona 1986. godine.

