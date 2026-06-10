VIDEO Messi zatečen: Iznenadio ga sin bivšeg suigrača iz Barce

Argentina je generalku za Svjetsko prvenstvo završila pobjedom 3-0 protiv Islanda u Auburnu, a nakon utakmice pozornost je privukao jedan dirljiv susret. Mladi islandski reprezentativac Daníel Tristan Gudjohnsen (20) prišao je Messiju (38) i podsjetio ga na zajedničku vezu.

- Rekao mi je: 'Bok, igrao si s mojim tatom.' Onda me pitao sjećam li ga se. Iskreno, bio sam iznenađen jer ga se nisam sjetio. Bio je jako malen kad smo se upoznali - ispričao je Messi.

😮 La sorpresa de Leo Messi al enterarse que jugó contra 𝐞𝐥 𝐡𝐢𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐞𝐱𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧̃𝐞𝐫𝐨 Eiður Gudjohnsen.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/u3KaT0nlj1 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) June 10, 2026

Otac Eidur 47) dijelio je svlačionicu s Messijem u Barceloni od 2006. do 2009. godine i upisao 114 nastupa s 19 golova za katalonski klub. Upravo je u tom razdoblju počeo uspon mladog Argentinca prema statusu jedne od najvećih nogometnih ikona svih vremena.

🧐 UNA DE LAS GRANDES CURIOSIDADES QUE DEJÓ EL AMISTOSO ENTRE ARGENTINA E ISLANDIA



🇮🇸 Daníel Gudjohnsen ingresó sobre el final del encuentro para el conjunto europeo y, así, compartió unos minutos en cancha con Lionel Messi, quien en Barcelona llegó a jugar... ¡CON SU PADRE!



🔙… pic.twitter.com/Jb0K1BHVbd — SportsCenter (@SC_ESPN) June 10, 2026

Eidur je igračku karijeru završio 2017. nakon nastupa za niz europskih klubova, a danas radi kao trener.

Argentina naslov svjetskog prvaka brani od 17. lipnja, kada otvara Mundijal utakmicom protiv Alžira.