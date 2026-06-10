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DIRLJIV SUSRET

VIDEO Messi zatečen: Iznenadio ga sin bivšeg suigrača iz Barce

Piše Bruno Lukas,
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VIDEO Messi zatečen: Iznenadio ga sin bivšeg suigrača iz Barce
Foto: Screenshot/X

Lionel Messi ostao je zatečen kada mu je nakon pobjede Argentine protiv Islanda prišao mladi Daníel Gudjohnsen i podsjetio ga da mu je otac bio suigrač u BarcelonI

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Argentina je generalku za Svjetsko prvenstvo završila pobjedom 3-0 protiv Islanda u Auburnu, a nakon utakmice pozornost je privukao jedan dirljiv susret. Mladi islandski reprezentativac Daníel Tristan Gudjohnsen (20) prišao je Messiju (38) i podsjetio ga na zajedničku vezu.

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- Rekao mi je: 'Bok, igrao si s mojim tatom.' Onda me pitao sjećam li ga se. Iskreno, bio sam iznenađen jer ga se nisam sjetio. Bio je jako malen kad smo se upoznali - ispričao je Messi.

Otac Eidur 47) dijelio je svlačionicu s Messijem u Barceloni od 2006. do 2009. godine i upisao 114 nastupa s 19 golova za katalonski klub. Upravo je u tom razdoblju počeo uspon mladog Argentinca prema statusu jedne od najvećih nogometnih ikona svih vremena.

Eidur je igračku karijeru završio 2017. nakon nastupa za niz europskih klubova, a danas radi kao trener.

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