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Amerikanci objasnili zašto sudac nije pušten na SP: 'Povezan je s terorističkom organizacijom'

Piše Ivan Kužela,
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Amerikanci objasnili zašto sudac nije pušten na SP: 'Povezan je s terorističkom organizacijom'
Foto: Gavin Barker/BackpagePix/PRESS A

Najboljem afričkom sucu Omaru Artanu nakon 11 sati ispitivanja je zabranjen ulazak u SAD što znači da neće suditi na SP-u. Amerikanci su rekli da ga nisu pustili zbog povezanosti s terorističkom organizacijom

Admiral

Omar Abdulkadir Artan, najbolji afrički sudac za 2025. godinu, trebao je ispisati povijest kao prvi ikad somalijski sudac na Svjetskom prvenstvu. No, umjesto na travnjaku, njegov se san rasplinuo u sobi za ispitivanje u zračnoj luci u Miamiju, gdje mu je nakon mučnih jedanaest sati ispitivanja uskraćen ulazak u zemlju i srušena životna prilika.

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Jedanaest sati ispitivanja i deportacija

Artanov put u SAD pretvorio se u noćnu moru čim je u subotu sletio na Floridu. Iako je posjedovao valjanu vizu, Fifinu akreditaciju i svu potrebnu dokumentaciju koja svjedoči o njegovoj desetljetnoj sudačkoj karijeri, pa čak i fotografije s utakmica, službenici američke Carinske i granične zaštite (CBP) odveli su ga u stranu. Uslijedilo je iscrpljujuće jedanaestosatno ispitivanje o somalijskoj politici i militantnoj skupini Al Shabaab, koju SAD smatra najopasnijim ogrankom Al Qaede u istočnoj Africi.

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Artan je, prema vlastitim riječima, odlučno negirao bilo kakvu povezanost s tom organizacijom. Nakon ispitivanja, proveo je još nekoliko sati u pritvorskoj ćeliji prije nego što su ga ukrcali na zrakoplov za Istanbul, grad iz kojeg je i doletio. Službeno objašnjenje bilo je šturo; ulazak je odbijen zbog "sigurnosnih provjera". Razočaran i slomljen, Artan je kratko poručio što misli o cijelom slučaju.

Football - 2023 Africa Cup of Nations - Finals - Equatorial Guinea v Guinea - Alassane Ouattara Stadium - Abidjan - Cote dIvoire
Foto: Lenoir Records/PRESS ASSOCIATION

​- Imao sam ispravne papire, sve. Imao sam ispravnu vizu. Mislim da oni imaju problem s mojom državom, izjavio je.

Povezanost s terorizmom kao službeni razlog

Dok je Artan putovao natrag, američke vlasti počele su otkrivati pozadinu odluke. Andrew Giuliani, izvršni direktor radne skupine Bijele kuće za Svjetsko prvenstvo, izjavio je za BBC da je postojao "vrlo dobar razlog" za zabranu ulaska, odbivši ulaziti u detalje. Nedugo zatim, neimenovani američki dužnosnik otkrio je medijima da je Artanu ulazak odbijen zbog "povezanosti s osumnjičenim članovima terorističkih organizacija".

Football - 2023 Africa Cup of Nations - Finals - Equatorial Guinea v Guinea - Alassane Ouattara Stadium - Abidjan - Cote dIvoire
Foto: Lenoir Records/PRESS ASSOCIATION

Navodno je njegovo ime slično imenu čovjeka koji se nalazi na američkom popisu sankcioniranih osoba povezanih s grupom Al Shabaab. Slučaj je dodatno zakomplicirala činjenica da je Somalija jedna od zemalja obuhvaćenih strogim ograničenjima putovanja koja je uvela Trumpova administracija. Fifa se ogradila, priopćivši kako ne može utjecati na imigracijske procese zemlje domaćina te da Artanov status neće biti promijenjen.

Odbačen u Americi, dočekan kao heroj u Somaliji

Dok je u SAD-u etiketiran kao sigurnosna prijetnja, u svojoj domovini Omar Artan dočekan je kao nacionalni junak. Po povratku u Mogadišu, na aerodromu su ga dočekale stotine navijača, vladinih dužnosnika i članova nogometnog saveza. Mnoštvo je mahalo zastavama, a Artan, ogrnut jednom od njih, obratio se okupljenima porukom ponosa.

​- Obećavam vam, ako Bog da, da ću suditi na sljedećem prvenstvu. Na svima nama je da branimo ime Somalije. Ta zastava i ta putovnica su naše, ponosno je izjavio u domovini.

Football - 2023 Africa Cup of Nations - Finals - Mauritania v Algeria - Peace Stadium - Bouake - Cote dIvoire
Foto: Backpagepix/PRESS ASSOCIATION

Razočaranje je izrazio i premijer Hassan Ali Khaire, istaknuvši da Artan predstavlja "težnje milijuna mladih Afrikanaca". Njegov slučaj postao je simbol otpora i nacionalnog ponosa za zemlju koja se desetljećima bori s nestabilnošću.

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