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PENAL ZA ARGENTINU

VIDEO Messijev debakl s bijele točke! Promašio je za povijest

Piše 24sata,
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VIDEO Messijev debakl s bijele točke! Promašio je za povijest
Foto: HRT/Screenshot

Messi je promašio penal za povijest: Protiv Austrije mogao je izbiti sam na vrh ljestvice strijelaca SP-a, ali loptu je poslao pored gola...

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Lionel Messi (38) imao je priliku zlatnim slovima upisati se u povijest svjetskih prvenstava, no u osmoj minuti utakmice protiv Austrije promašio je jedanaesterac za vodstvo. U drugoj utakmici grupne faze, branitelji naslova Argentinci tražili su pobjedu protiv Austrije za osiguranje prolaska dalje. No, za 39-godišnjeg Messija, kojem je ovo vjerojatno posljednji Mundijal, taj je penal značio mnogo više.

Nakon što je u prvoj utakmici protiv Alžira zabio hat-trick, izjednačio se s Miroslavom Kloseom na vrhu ljestvice najboljih strijelaca u povijesti svjetskih prvenstava sa 16 golova. Taj penal protiv Austrije s bijele točke gurnuo bi ga samog na vrh, čime bi postao besmrtan. No, lopta je otišla pokraj gola. Snimku možete vidjeti OVDJE.

(uz korištenje AI-ja)

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