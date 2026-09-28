VIDEO Messijeva golčina očistila paučinu. Pogledajte majstoriju

Još jedna utakmica i još jedan čaroban trenutak argentinskog majstora. Lionel Messi (39) ponovno je oduševio nogometni svijet, ali njegov briljantan potez nije uspio spasiti Inter Miami od bolnog poraza. Na gostovanju u Ohiu, Columbus Crew slavio je 2-1 u dramatičnoj završnici utakmice američke nogometne lige (MLS), čime su znatno umanjili nade Miamija za sustizanje vodećeg Nashvillea na ljestvici Istočne konferencije.

Domaćini su na stadionu ScottsMiracle-Gro Field krenuli vrlo agresivno i preuzeli inicijativu u ranoj fazi susreta. Njihov trud isplatio se u 28. minuti kada je nekadašnji napadač Miamija Josef Martinez sigurno izveo penal i doveo Columbus u vodstvo. Prekršaj u kaznenom prostoru napravio je Yannick Bright, a domaći su navijači s oduševljenjem proslavili rani gol.

Foto: Sam Navarro

Ipak, slavlje Columbusa trajalo je svega pet minuta. U 33. minuti dogodio se trenutak koji je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama. Inter Miami dobio je slobodan udarac na desnoj strani terena, blizu korner zastavice. Dok su svi na stadionu, uključujući i obranu Columbusa, očekivali ubačaj u kazneni prostor, Messi je imao potpuno drugačiji plan.

Argentinac je ljevicom uputio direktan udarac prema golu iz gotovo nemogućeg kuta. Lopta je dobila nevjerojatnu rotaciju, preletjela preko ispruženih ruku domaćeg golmana Patricka Schultea i odsjela u suprotnom gornjem kutu mreže. Bio je to njegov 21. gol ove sezone u MLS-u, čime je dodatno učvrstio svoju poziciju na vrhu ljestvice strijelaca.

​"O moj bože, ovo je apsolutno nevjerojatno," rekao je komentator Apple TV-a Taylor Twellman.

¡GOLAAAAZO de Leoooo! 🤯🐐



Tiro libre perfecto de Leo Messi para empatar el partido. pic.twitter.com/gq5vpIBWjB — MLS Español (@MLSes) September 27, 2026

U drugom poluvremenu Miami je pokušao doći do potpunog preokreta. U 62. minuti Messi je silovito potegnuo s ruba kaznenog prostora, ali je Schulte vrhunskom reakcijom spriječio novi gol. Nedugo zatim, gosti su pomislili da imaju vodstvo. Zamjenski igrač David Ayala sjajno je utrčao iza leđa obrane i snažnim udarcem probio golmana, ali slavlje je prekinuto zbog minimalnog zaleđa.

S druge strane, Columbus je stalno prijetio iz kontranapada. Novo marokansko pojačanje Anass Zaroury bio je izuzetno raspoložen, a njegovi su udarci čak tri puta odsjedali na okviru gola. U jednom je navratu silovitim udarcem iz daljine uzdrmao prečku, dok je golman Rocco Rios Novo samo pogledom ispratio loptu.

Kada se činilo da će momčadi podijeliti bodove, uslijedila je prava drama duboko u sudačkoj nadoknadi. Igrala se osma minuta dodanog vremena kada je Brais Mendez uputio neugodan udarac s ruba kaznenog prostora. Golman Miamija nespretno je reagirao i odbio loptu ravno u noge senegalskom napadaču Jamalu Thiareu, koji nije imao težak zadatak i lako je zabio gol za konačnih 2-1.

Foto: Sam Navarro

Inter Miami sada zaostaje 14 bodova za vodećim Nashvilleom sedam utakmica prije kraja regularnog dijela sezone, dok je Columbus s ova tri boda skočio na dvanaesto mjesto i ostao u borbi za mjesta koja vode u doigravanje.