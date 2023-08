VIDEO Messijeve majstorije za odlazak Intera u finale US Kupa

Odveo je Inter Miami do naslova u Leagues Cupu, a to je bio samo nastavak odlične forme momčadi u ružičastim dresovima. Lionel Messi (35) je u dramatičnoj utakmici poveo momčad do polufinala US Open kupa nakon raspucavanja penala (4-3).

Foto: Aaron Doster/REUTERS

Gubili su nogometaši Intera 2-0 u 53. minuti, a onda je omaleni Argentinac 'dodao gasa' i dva puta asistirao za produžetke. Tamo su pala još dva gola te se išlo na raspucavanje penala, a kapetan Intera zabio je prvi gol te su ga pratili i suigrači koji su zabili preostala četiri.

Foto: Katie Stratman/REUTERS

Kod Cincinnatija je Hagglund promašio peti penal za veliko slavlje momčadi u ružičastim dresovima. U finalu će Inter igrati protiv Houstona koji je pobijedio Real Salt Lake našeg Damira Kreilacha (3-1).

Također, ovu je utakmicu argentinski nogometaš i imao 'MessiCam', kameru koja ga je pratila cijelu utakmicu pa oni koji žele mogu dodatno uživati u njegovim majstorijama.