VIDEO Milan iznenadio Luku: Pogledajte koje ikone su mu čestitale okrugli 40. rođendan

Luka Modrić je u ponedjeljak 9. rujna proslavio svoj okrugli 40 rođendan! Proslavio ga je na najbolji mogući način, pobjedom protiv Crne Gore u kvalifikacijama za SP, a navijači na Maksimiru otpjevali su mu i "Sretan rođendan". U ponedjeljak ujutro, a cijeli dan hrvatskom kapetanu stizale su čestitke za rođendan, a po povratku u Milan, suigrači su ga iznenadili tortom. Sada je Milan objavio i video na kojem Modrić na tabletu gleda i prima čestitke od nogometnih i sportskih ikona.

Prvi se na ekranu pojavio Carlo Ancelotti, Modrićev dugogodišnji trener u Realu. Zatim se javila legenda Milana i svjetskog nogometa, Zlatan Ibrahimović, a nakon njega još jedna ikona Rosonerra, Brazilac Kaka. Nakon njih stigla je čestitka i od Novaka Đokovića, koji je Luki čestitao na srpskom jeziku te mu poželio zdravlje, a kasnije u videu svoje čestitke poslao je i na engleskom i na talijanskom, uz poznatu uzrečicu "Forza, Milan". Na red je stigao i vozač Formule 1, Carlos Seinz Jr. te se i on pridružio čestitkama.

Kroz video su se izmjenjivali svi spomenuti i zaželjeli Modriću sve najbolje, puno zdravlja i sreće, a Ibrahimović mu je poručio da nastavi biti vođa kakav je do sad bio, a Đoković mu je zahvalio na svim ovim godinama u kojima je svima donio veselje i radost. Na kraju videa Modirća je iznenadila njegova obitelj, koja mu je također poželjela sretan rođendan, što je sjajno zaokružilo prekrasnu gestu Milana

- Nisam ovo očekivao, hvala za ovo prekrasno iznenađenje. Svi su legende nogometa i sporta, s nekima sam igrao, a s nekima imam sjajne uspomene i na kraju, ono najvažnije, moja obitelj. Jako sam zahvalan za sve što radite za mene otkako sam stigao u Milan. Hvala - rekao je emotivni Luka na kraju videa.

