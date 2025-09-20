Obavijesti

VIDEO Milan s Modrićem slavio u Udinama, Luka dobio ovacije

Hrvatski kapetan ponovno je bio sjajan. Odigrao je 80 minuta u visokom ritmu, a 'rossonere' je do pobjede vodio Christian Pulišić s dva gola i asistencijom

Talijanski velikan Milan uvjerljivo je slavio 3-0 na gostovanju kod Udinesea u 4. kolu, a pobjeda je lako mogla biti i veća. Hrvatski kapetan Luka Modrić u visokom ritmu odigrao je 80 minuta i sudjelovao u dominantnoj pobjedi za skok na drugo mjesto Serie A.

'Rossonere' je predvodio njihov najefikasniji igrač zadnjih sezona Christian Pulišić koji je postigao dva gola, a jedan je zabio i Youssouf Fofana.

Milan je poveo u 40. minuti kada je Pulišić odigrao za Estupinana koji je centrirao, a lopta se vratila kod "kapetana Amerike". Pulišić je lijepo poentirao za 1-0.

U nastavku je odlično izvršio pritisak na domaću obranu, izborio prekršaj koji bi potencijalno bio penal da u nastavku akcije Fofana nije lijepo pogodio za 2-0 već nakon 50-ak sekundi drugog dijela.

Milan je konačnih 3-0 postavio u 53. minuti drugim golom Pulišića. Rabiot ga je proigrao na desnoj strani, a Pulišić iz prve tukao u bliži kut i pogodio. Susret je završio s učinkom od dva gola i jednom asistencijom te nastavio opravdavati epitet najefikasnijeg igrača Milana. Titula najboljeg i dalje pripada Rafaelu Leau koji bi se trebao oporaviti od ozljede do derbija s Napolijem u idućem kolu.

Luka Modrić igrao je u početnih 11 i na terenu proveo 80 minuta. Odigrao je standardno dobru utakmicu, bio vrlo aktivan i prema naprijed i prema natrag, imao nekoliko zapaženih proigravanja i reakcija pod pritiskom, a kada je izlazio dobio je ovacije Friulija.

