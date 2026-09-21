VIDEO Mišić i Mišković zbijali fore, predsjednik Rijeke šaljivo komentirao: 'Gdje si, crveni!?'

Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije za rujanski ciklus Lige nacija donijelo je sjajno raspoloženje među igračima i stručnim stožerom. Izbornik Slaven Bilić okupio je momčad koja je već u ponedjeljak otputovala u Rijeku na Rujevicu uoči važnih ispita, a jedan trenutak izvan terena posebno je privukao pažnju

Ekipa Germanijaka zabilježila je zanimljiv detalj prilikom dolaska igrača u kamp. U glavnim ulogama našli su se predsjednik Rijeke i potpredsjednik HNS-a Damir Mišković te veznjak Dinama Josip Mišić. Mišković je srdačno dočekao i pozdravljao reprezentativce, a među njima je bio i Mišić, koji se nakon devet godina vratio u reprezentaciju.

"Di si, crveni kartone?" u šali je Mišković poručio Mišiću, koji je dobro primio komentar Rijekinog predsjednika. Podsjetimo, kapetan Dinama zaradio je isključenje u 8. kolu HNL-a protiv Lokomotive u 69. minuti zbog vrijeđanja suca.