Obavijesti

Sport

Komentari 1
OPUŠTENA ATMOSFERA

VIDEO Mišić i Mišković zbijali fore, predsjednik Rijeke šaljivo komentirao: 'Gdje si, crveni!?'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Mišić i Mišković zbijali fore, predsjednik Rijeke šaljivo komentirao: 'Gdje si, crveni!?'
Foto: Kjetil Waber/PIXSELL, Luka Stanzl/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mišković dočekao reprezentaciju, a Mišića bocnuo zbog crvenog kartona. Šala na Rujevici brzo je postala hit

Admiral

Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije za rujanski ciklus Lige nacija donijelo je sjajno raspoloženje među igračima i stručnim stožerom. Izbornik Slaven Bilić okupio je momčad koja je već u ponedjeljak otputovala u Rijeku na Rujevicu uoči važnih ispita, a jedan trenutak izvan terena posebno je privukao pažnju

Ekipa Germanijaka zabilježila je zanimljiv detalj prilikom dolaska igrača u kamp. U glavnim ulogama našli su se predsjednik Rijeke i potpredsjednik HNS-a Damir Mišković te veznjak Dinama Josip Mišić. Mišković je srdačno dočekao i pozdravljao reprezentativce, a među njima je bio i Mišić, koji se nakon devet godina vratio u reprezentaciju.

"Di si, crveni kartone?" u šali je Mišković poručio Mišiću, koji je dobro primio komentar Rijekinog predsjednika. Podsjetimo, kapetan Dinama zaradio je isključenje u 8. kolu HNL-a protiv Lokomotive u 69. minuti zbog vrijeđanja suca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Razuzdana Paragvajka bila je hit na Mundijalu u Africi, evo čime se danas bavi
LARISSA RIQUELME

FOTO Razuzdana Paragvajka bila je hit na Mundijalu u Africi, evo čime se danas bavi

Larissa Riquelme, nekad najpoznatija navijačica svijeta iz 2010., danas je obrazovana sportska komentatorica koja prati paragvajsku reprezentaciju i gradi novu karijeru u novinarstvu
FOTO Vjerovao je 'Kardashianki iz Novog Pazara' i s njom dijelio sve. Slavni snagator sad je solo
PUKLA LJUBAV

FOTO Vjerovao je 'Kardashianki iz Novog Pazara' i s njom dijelio sve. Slavni snagator sad je solo

Larry 'Wheels' Williams i Šejla Đaković, poznati par sa društvenih mreža, vjenčali su se u veljači 2024. godine. Njegovo bogatstvo procijenjeno je na nekoliko milijuna dolara, a unatoč tome, nije imao potrebnu dogovoriti predbračni dogovor sa suprugom. Poručio je kako joj vjeruje i da nema potrebe za ugovorom, ali njihova ljubav nije izdržala. Larry je potvrdio da su se rastali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026