VIDEO Grdović je zapjevao u dalekom Torontu: 'Tu jeee moj dom! Gotovo je, ma dobit ćemo'

Mladen Grdović stigao je u Toronto nakon 54 sata putovanja u odličnom raspoloženju. Uza sebe je imao i gitaru te zapjevao 'Tu je moj dom'. U ekskluzivnom razgovoru za 24sata otkrio je kako je imao problema s avionima, ali je ipak uspio stići do utakmice.

Pokretanje videa... VIDEO Mladen Grdović zapjevao prije utakmice u Torontu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Ja sam znao da ćemo stić - komentirao je Grdović pa dodao kako je nekoliko puta presjedao jer su kasnili avioni.

Glazbenik je pozitivan te je istaknuo kako vjeruje u našu reprezentaciju. Zapjevao je 'Tu je moj dom', pa poručio da ovu utakmicu sigurno dobivamo.

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