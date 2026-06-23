Mladen Grdović stigao je u Toronto gdje će pružiti podršku 'vatrenima' što je već postalo dio nogometnog folklora. Pamte se žestoke proslave s Vidom u Rusiji 2018. Pun pouzdanja poručio je Hrvatska 3, Panama 0
PRIPREMA ZA PANAMU
VIDEO Grdović je zapjevao u dalekom Torontu: 'Tu jeee moj dom! Gotovo je, ma dobit ćemo'
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Mladen Grdović stigao je u Toronto nakon 54 sata putovanja u odličnom raspoloženju. Uza sebe je imao i gitaru te zapjevao 'Tu je moj dom'. U ekskluzivnom razgovoru za 24sata otkrio je kako je imao problema s avionima, ali je ipak uspio stići do utakmice.
Pokretanje videa...
- Ja sam znao da ćemo stić - komentirao je Grdović pa dodao kako je nekoliko puta presjedao jer su kasnili avioni.
Glazbenik je pozitivan te je istaknuo kako vjeruje u našu reprezentaciju. Zapjevao je 'Tu je moj dom', pa poručio da ovu utakmicu sigurno dobivamo.
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