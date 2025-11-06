Obavijesti

SVJETSKO U17 PRVENSTVO

VIDEO Mladi 'vatreni' tri puta matirali UAE, Budimir spašavao mahanjem kartona. Pogledajte

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Hrvatska je s 3-0 pobijedila Ujedinjene Arapske Emirate u drugoj utakmici skupine C na Svjetskom U17 prvenstvu. Golove su zabili Kusanović, Šivalec i Radoš, a trener Budimir koristio je i ljubičasti karton

Hrvatska U17 reprezentacija nakon prvih 45 minuta vodi protiv UAE-a 2-0 u drugom kolu Svjetskog U17 prvenstva u Kataru. Nakon što su mladi "vatreni" odigrali 0-0 protiv Senegala, odigrali su odlično prvo poluvrijeme u drugoj utakmici skupine. U utakmici se čak triput koristio Football Video Support, tehnologija slična VAR-u, te je u sva tri slučaja situacija završila u korist Hrvatske. Trenutačno se igra 70. minuta.

Hrvatska je povela u 30. minuti nakon greške emiratskih nogometaša koju je završio Tino Kusanović. Lopta se od Gabriela Šivaleca odbila prema petercu gdje je bio Kuasnović koji je pospremio loptu u mrežu. Trener protivničke momčadi iskoristio je prvi karton, kojim treneri pokazuju da žele video provjeru i aktivaciju FVS sustava, ali je potvrđeno da nema zaleđa.

Već u 36. minuti bilo je 2-0 za Hrvatsku. Brza akcija iz obrane prema naprijed gdje je lopta završila kod Petra Zvonimira Kostelca na lijevom boku. On se sjurio i poslao nisku loptu u peterac kojeg su Emiraćani blokirali. Lopta se odbila do Šivaleca koji je sjajno naciljao i pogodio za 2-0 Hrvatske. Prije te situacije trener Emiraćana opet je digao karton jer je smatrao da je lopta u ruku pogodila Kusanovića u kaznenom prostoru te je tražio penal. Sudac je pregledao snimku i potvrdio da nema penala.

Mahanje kartonom vidjeli smo i u 48. minuti. UAE je zabio gol te su brzo krenuli po loptu, ali je odmah reagirao trener Hrvatske Marijan Budimir. Primijetio je da je strijelca Noubija lopta pogodila u ruku prije nego je zabio te je podigao karton i tražio provjeru. Bio je u pravu te je sudac poništio gol.

Upotrebu ljubičastog kartona kod gledanja penala za UAE pogledajte OVDJE.

Točku na i stavio je Krešimir Radoš u 89. minuti. Karlo Pajsar sjajno je ubacio i "u trepavicu" pogodio Radoša koji se naklonio i glavom pospremio loptu u nebranjeni dio mreže. Sjajna utakmica Budimirove momčadi koja je sada vodeća u skupini C.

