VRATIO SE NAKON OZLJEDE

VIDEO Mladi 'vatreni' zabio je prvi gol za Bayern u Ligi mladih

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Ljubo Puljić zabio prvijenac u Ligi mladih protiv Arsenala! Iako Bayern nije izbjegao poraz, mladi stoper pokazao je klasu. Vratio se nakon teške ozljede koljena

Ljubo Puljić (18) velika je nada hrvatskog nogometa, još u ljeto 2023. napustio je kadete Osijeka i potpisao za minhenski Bayern gdje stasa u izvanrednog stopera i kuca na vrata seniorskog nogometa. Ovu srijedu zabio je prvijenac u Uefinoj Ligi mladih.

Mladi hrvatski reprezentativac do 19 godina pogodio je na gostovanju kod Arsenala u 83. minuti. Bio je to gol za smanjenje zaostatka na 3-2, ali njemački velikan nije uspio izbjeći poraz, završilo je 4-2 za Londončane kojima je to bila tek prva pobjeda u natjecanju.

Puljićev gol pogledajte OVDJE.

Zanimljivo, i jedni i drugi daleko su od pozicija koje vode dalje, imaju tri boda nakon pet utakmica i natjecanje će završiti prije nokaut-faze jer im je ostala samo po jedna utakmica.

Puljić se, osim u juniorima Bayerna, kali i u drugoj momčadi koja igra u četvrtoj njemačkoj ligi. Ove je sezone skupio četiri nastupa nakon što se oporavio od teže ozljede ligamenta koljena. Utakmica protiv Arsenala bila mu je prva klupska za koju je odigrao svih 90 minuta u sezoni.

OSTALO

