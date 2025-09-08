VIDEO Modrić je izludio mladog Crnogorca! Otresao ga u duelu pa ga ovaj srušio za isključenje

Andrija Bulatović pamtit će 8. rujna 2025. Crnogorski nogometaš, koji nastup za Lens, imao je dva duela s legendom "vatrenih" Lukom Modrićem nekoliko sati uoči njegova 40. rođendana, ali je na tuširanje morao već prije kraja prvog poluvremena.

Bulatoviću je 18 godina, rođen je 27. prosinca 2006., gotovo deset mjeseci nakon što je Luka debitirao za Hrvatsku u prijateljskoj utakmici protiv Messijeve Argentine u Baselu. Razlika između njih je 21 godinu, ali na terenu to ne znači ništa.

Modrić ga je školovao dvaput u svega pet minuta. Prvo je u 37. dobio trk kod aut-linije dok je Bulatović probao krenuti u prodor po desnoj strani, usput je Crnogorac završio na podu, a razdragana maksimirska publika skandirala "Luka, Luka".

Prvi duel Modrića i Bulatovića pogledajte OVDJE.

Nedugo poslije, Modrić je probijao po lijevoj strani hrvatskog napada, Bulatović ga je probao zaustaviti i u tome je uspio, ali je za potezanje po ramenu dobio žuti karton. Bio mu je to drugi pa je morao u svlačionicu.

Drugi duel Modrića i Bulatovića uz isključenje Crnogorca pogledajte OVDJE.