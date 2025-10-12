Obavijesti

VIDEO Modrić je ušao u igru, a varaždinska publika poludjela

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Varaždinci u ekstazi! Modrić ušao na teren, publika poludjela od oduševljenja. Hrvatska na korak do Svjetskog prvenstva. Luka blizu Messijevog rekorda

Varaždinska publika eksplodirala je ovacijama kada je Luka Modrić ušao s klupe u 69. minuti utakmice Hrvatske i Gibraltara (2-0). Njegovo su ime počeli skandirati odmah ulaska. Kapetan je utakmicu počeo kao pričuva, nije bilo razloga da se pretjerano troši, ali je ipak htio uveličati feštu u večeri u kojoj je Hrvatska praktički izborila plasman na četvrto uzastopno Svjetsko prvenstvo.

Razdragani navijači, kojih je bilo oko 7500, dobrim dijelom djeca, uzvikivali su njegovo ime, a pozdravili su i Ivana Perišića. Što se tiče Luke, njemu je to bio 192. nastup za Hrvatsku, čime se još malo približio Lionelu Messiju (194 nastupa za Argentinu), utvrdivši poziciju petoga svih vremena u povijesti nogometa po broju nastupa za reprezentaciju. A dogodine, vjerujemo ide i u klub 200.

Reakciju varaždinske publike na ulazak Modrića pogledajte OVDJE.

