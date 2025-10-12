VIDEO Modrić je ušao u igru, a varaždinska publika poludjela

Varaždinska publika eksplodirala je ovacijama kada je Luka Modrić ušao s klupe u 69. minuti utakmice Hrvatske i Gibraltara (2-0). Njegovo su ime počeli skandirati odmah ulaska. Kapetan je utakmicu počeo kao pričuva, nije bilo razloga da se pretjerano troši, ali je ipak htio uveličati feštu u večeri u kojoj je Hrvatska praktički izborila plasman na četvrto uzastopno Svjetsko prvenstvo.

Razdragani navijači, kojih je bilo oko 7500, dobrim dijelom djeca, uzvikivali su njegovo ime, a pozdravili su i Ivana Perišića. Što se tiče Luke, njemu je to bio 192. nastup za Hrvatsku, čime se još malo približio Lionelu Messiju (194 nastupa za Argentinu), utvrdivši poziciju petoga svih vremena u povijesti nogometa po broju nastupa za reprezentaciju. A dogodine, vjerujemo ide i u klub 200.

