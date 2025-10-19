Luka je godinama nosio slične kostobrane koje je ljubio prije ulaska na teren. Na njima su bile fotografije njegove djece Eme, Sofije i Ivana, supruge Vanje te Isusa i Marije
VIDEO Modrić na kostobranima više nema vjerske motive i slike obitelji. Evo kako novi izgledaju
Milan u derbiju 7. kola Serie A dočekuje Fiorentinu protiv koje će tražiti povratak na vrh Serie A. U početnom sastavu 'rossonera' zaigrat će Luka Modrić dok će s druge strane svoju šansu kod bivšeg trenera Milana Stefana Piolija dobiti Marin Pongračić i čekati ju bh. dijamant Edin Džeko.
Uoči utakmice na San Siru, Milan je na društvenim mrežama objavio video iz svlačionice milanskog velikana, a u fokusu i odmah u prvom kadru na početku je mjesto gdje sjedi Modrić.
Na videu se vidi njegov obješen dres, ali i novi kostobrani. Luka je godinama nosio kostobrane s vjerskim motivima i fotografijama svoje obitelji, ali sada ima nove na kojima je on u dresovima Milana i hrvatske nogometne reprezentacije.
