VIDEO Modrić na kostobranima više nema vjerske motive i slike obitelji. Evo kako novi izgledaju

Milan u derbiju 7. kola Serie A dočekuje Fiorentinu protiv koje će tražiti povratak na vrh Serie A. U početnom sastavu 'rossonera' zaigrat će Luka Modrić dok će s druge strane svoju šansu kod bivšeg trenera Milana Stefana Piolija dobiti Marin Pongračić i čekati ju bh. dijamant Edin Džeko.

Uoči utakmice na San Siru, Milan je na društvenim mrežama objavio video iz svlačionice milanskog velikana, a u fokusu i odmah u prvom kadru na početku je mjesto gdje sjedi Modrić.

Na videu se vidi njegov obješen dres, ali i novi kostobrani. Luka je godinama nosio kostobrane s vjerskim motivima i fotografijama svoje obitelji, ali sada ima nove na kojima je on u dresovima Milana i hrvatske nogometne reprezentacije.

Kako izgledaju pogledajte u videu.