DRUGAČIJI DIZAJN

VIDEO Modrić na kostobranima više nema vjerske motive i slike obitelji. Evo kako novi izgledaju

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Tik Tok

Luka je godinama nosio slične kostobrane koje je ljubio prije ulaska na teren. Na njima su bile fotografije njegove djece Eme, Sofije i Ivana, supruge Vanje te Isusa i Marije

Milan u derbiju 7. kola Serie A dočekuje Fiorentinu protiv koje će tražiti povratak na vrh Serie A. U početnom sastavu 'rossonera' zaigrat će Luka Modrić dok će s druge strane svoju šansu kod bivšeg trenera Milana Stefana Piolija dobiti Marin Pongračić i čekati ju bh. dijamant Edin Džeko.

Luka Modrić baca dres navijačima u Milanu 02:49
Luka Modrić baca dres navijačima u Milanu | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Uoči utakmice na San Siru, Milan je na društvenim mrežama objavio video iz svlačionice milanskog velikana, a u fokusu i odmah u prvom kadru na početku je mjesto gdje sjedi Modrić.

Na videu se vidi njegov obješen dres, ali i novi kostobrani. Luka je godinama nosio kostobrane s vjerskim motivima i fotografijama svoje obitelji, ali sada ima nove na kojima je on u dresovima Milana i hrvatske nogometne reprezentacije.

Kako izgledaju pogledajte u videu.

@acmilan 🛡️❤️🖤 #acmilan #seriea #milanfiorentina #tiktokfootball #shinpads ♬ Aura x Glory (Slowed) - Sr Billes

