VIDEO Modrić odmah pokazao čaroliju! Prijetio i dirigirao pa 'zakuhao' jedini gol Milana

Hrvatski kapetan Luka Modrić (39) debitirao je za Milan u porazu od svjetskih prvaka Chelseaja 4-1 u prijateljskoj utakmici na Stamford Bridgeu. Modrić je ušao u drugom poluvremenu pri 2-0 za 'plavce', a Milan je od 18. minute igrao s igračem manje.

Maestro je zaigrao točno u sredini terena, na identičnoj poziciji koju je dugo godina igrao u Realu. Partnera u veznoj liniji činio mu je Youssouf Fofana.

Nije dugo trebalo da skrene pozornost na sebe. Već u 48. minuti sjurio se po lijevoj strani u kontri, ušao u sredinu pa opalio sa 17 metara. Pucao je solidno, no Sanchez nije imao problema s njegovim udarcem.

Preuzeo je ulogu dubokog razigravača, spuštao se po loptu tijekom cijelog drugog poluvremena, imao nekoliko vrhunskih poteza u svojoj polovici pri iznošenju lopte ili rješavanju pritiska, a u 70. minuti pokrenuo je akciju za jedini gol Milana na utakmici.

Lijepo je osjetio da treba promijeniti stranu, vidio Saelemaekersa lijevo koji je pred sobom imao puno prostora. Maestro ga je dobro uposlio, Belgijac još bolje poslužio Fofanu i uslijedio je krasan gol u bliži kut.

