Obavijesti

Sport

Komentari 2
KLASA JE KLASA

VIDEO Modrić odmah pokazao čaroliju! Prijetio i dirigirao pa 'zakuhao' jedini gol Milana

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Modrić odmah pokazao čaroliju! Prijetio i dirigirao pa 'zakuhao' jedini gol Milana
Foto: DAZN Football/X

Nije dugo trebalo da skrene pozornost na sebe. Luka Modrić je kao pravi lider preuzeo konce Milanove igre i lijepo zaprijetio već nakon par minuta debija. Odigrao je sjajnih 45 minuta i ostavio vrlo pozitivan dojam

Hrvatski kapetan Luka Modrić (39) debitirao je za Milan u porazu od svjetskih prvaka Chelseaja 4-1 u prijateljskoj utakmici na Stamford Bridgeu. Modrić je ušao u drugom poluvremenu pri 2-0 za 'plavce', a Milan je od 18. minute igrao s igračem manje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Luka Modrić baca dres navijačima u Milanu 02:49
Luka Modrić baca dres navijačima u Milanu | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Maestro je zaigrao točno u sredini terena, na identičnoj poziciji koju je dugo godina igrao u Realu. Partnera u veznoj liniji činio mu je Youssouf Fofana.

Nije dugo trebalo da skrene pozornost na sebe. Već u 48. minuti sjurio se po lijevoj strani u kontri, ušao u sredinu pa opalio sa 17 metara. Pucao je solidno, no Sanchez nije imao problema s njegovim udarcem.

Foto: AC Milan

Preuzeo je ulogu dubokog razigravača, spuštao se po loptu tijekom cijelog drugog poluvremena, imao nekoliko vrhunskih poteza u svojoj polovici pri iznošenju lopte ili rješavanju pritiska, a u 70. minuti pokrenuo je akciju za jedini gol Milana na utakmici.

Lijepo je osjetio da treba promijeniti stranu, vidio Saelemaekersa lijevo koji je pred sobom imao puno prostora. Maestro ga je dobro uposlio, Belgijac još bolje poslužio Fofanu i uslijedio je krasan gol u bliži kut.

VIDEO: MODRIĆ ZAKUHAO GOL MILANA

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Strani transferi: Halilović karijeru nastavlja u J. Americi?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Halilović karijeru nastavlja u J. Americi?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Neymar ju je varao, lagao i povrijedio. Sada čekaju novo dijete: 'Ponosna sam na tebe'
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymar ju je varao, lagao i povrijedio. Sada čekaju novo dijete: 'Ponosna sam na tebe'

Neymar ponovno ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerka, a bavi se i modelingom. Nekoliko mu je puta oprostila nevjeru
FOTO 'Modrićev sin' raskinuo je jednu od najdugovječnijih veza u Madridu! Prekidali su i ranije
BRAZILSKA LJEPOTICA

FOTO 'Modrićev sin' raskinuo je jednu od najdugovječnijih veza u Madridu! Prekidali su i ranije

Brazilski nogometaš Rodrygo (24) koketira s odlaskom iz Real Madrida ovog ljeta, ali prema posljednjim informacijama, ostat će u klubu. Ipak, uz njega više nije influencerica Bruna Rotta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025