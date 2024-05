VIDEO Neuništivi Modrić ušao je u povijest Reala! A sve je opet ovjekovječio novim asistom...

Maestro je opet uzeo svoj štapić, a Real je plesao po njegovim notama. Opet je svoju genijalnost posipao čarobnom pozornicom Santiago Bernabeua i natjerao cijeli svijet da priča o jednom neuništivom 38-godišnjaku koji je zasjenio sve. Osvojio je sve u karijeri, ali ne odustaje. Želi i dalje biti najbolji. To je ono što odvaja dobre igrače od legendi.

A neuništivi Luka Modrić se, uz more rekorda koje je postavio u Real Madridu, upisao u nove povijesne knjige svog voljenog kluba. Hrvatski kapetan je protiv Cadiza (3-0) u 34. kolu zaigrao s 38 godina i 238 dana, nadmašio Ferenca Puškaša za pet dana i tako postao najstariji igrač Reala u La Ligi! Na početku utakmice ga je krcati Bernabeu dočekao ovacijama i tako ovjekovječio ovaj veliki dan.

A taj jubilej je proslavio na svoj način. Novom asistencijom. Dugo su Madriđani lomili 18. momčad lige, a onda je Luka ugledao Brahima Diaza pred protivničkim šesnaestercem, sjajno ga proigrao, a novopečeni reprezentativac Maroka je spektakularno pogodio desne rašlje za 1-0.

Preostale golove zabili su Bellingham i Joselu, a Luka je odigrao svih 90 minuta. Ovo vrlo vjerojatno znači kako će protiv Bayerna u srijedu u uzvratu polufinala Lige prvaka krenuti s klupe, no zna stari majstor Carlo Ancelotti što radi. Hrvatski maestro se ove sezone prilagodio na novu ulogu i pokazao da može biti od nevjerojatne koristi Realu prilikom ulaska s klupe i to na ključnim utakmicama gdje do izražaja dolazi njega klasa i iskustvo.

Real će ove sezone osvojiti 36. naslov prvaka Španjolske, a samo je pitanje hoće li to biti ovo ili sljedeće kolo. Potvrditi titulu mogu već danas ako Barcelona ne pobijedi Gironu. Hrvatskom majstoru to će biti 25. trofej u dresu kraljevskog kluba.