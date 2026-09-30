VIDEO Modrić se oglasio nakon scena za povijest nogometa. As: 'Španjolska se predala Luki...'

Luka Modrić i Španjolska se vole javno. I to nije od jučer. Ali je ipak dobilo još veću dimenziju kad je desetka "vatrenih" istrčala na teren u 81. minuti u porazu od Španjolske 4-1. Na rasprodanom Sanchez Pizjuanu u Sevilli, u domaćoj premijeri svjetskih prvaka, dobio je ovacije.

- Luka, Luka - skandiralo je oko 45.000 navijača.

Da će Španjolci toplo pozdraviti najtrofejnijeg igrača u povijesti Real Madrida, bilo je jasno još dva dana prije utakmice, kad su ga tražili za fotografiju po ulasku u hotel. Nisu stajali čak ni tijekom zagrijavanja uoči utakmice, kad su mu prilazile službene osobe i tražile ga selfie, a kod prozivke igrača u zapisniku dobio je ogroman pljesak.

Ipak, trenutak u kojem se cijeli stadion ustaje i skandira "Luka, Luka", na stadionu protivničke reprezentacije, trenutak je koji će Modrić sigurno pamtiti dok je živ. I zato se oglasio kratkom porukom nakon utakmice na Instagramu.

Ovacije Modriću u Sevilli pogledajte OVDJE.

"Hvala, Španjolska", napisao je.

Čim je utakmica završila, suparnički igrači su mu prilazili čestitati, dres je dobio najbolji igrač utakmice Lamine Yamal, neki kažu i ovogodišnja Zlatna lopta.

"Pizjuan se predao Modriću, a Modrić se predao Španjolskoj", piše Diario As.

Španjolski mediji molili su ga za komentar nakon utakmice, upitali ga zaslužuje li Yamal prestižnu nagradu, koju je on odnio 2018., a on je samo pristojno odmahnuo rukom i poručio: "Nakon sljedeće utakmice", dakle u utorak na Poljudu. Kako god, ostaje moćna poruka i slike koje će otići u svijet.