VIDEO Modrić zabio u Varaždinu pa uručio nagradu najboljem strijelcu Championshipa

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji ispit prije odlaska na Svjetsko prvenstvo. U prijateljskoj utakmici protiv Slovenije pred domaćom publikom u Varaždinu 'vatreni' su slavili 2-1 golovima Luke Modrića u 50. minuti i Marija Pašalića u 92. minuti susreta. Sada ih čeka dan odmora uoči odlaska u Ameriku na Mundijal.

Nakon utakmice u Varaždinu, kapetan 'vatrenih' Luka Modrić, koji je iz igre izašao u 58. minuti utakmice uz glasan pljesak s tribina, susreo se sa slovenskim reprezentativcem Žanom Vipotnikom kako bi mu uručio nagradu za najboljeg strijelca engleskog Championshipa. Vipotnik je inače igrač Swanseaja, a u ovoj sezoni je u 49 nastupa čak 25 zatresao protivničku mrežu, od toga 23 puta u Championshipu. Uz to, postigao je tri asistencije.

Osim što je Slovenac najbolji strijelac u dresu Swanseaja, Modrić je inače i suvlasnik tog kluba.

Podsjetimo, Hrvatska prvu utakmicu grupne faze na Svjetskom prvenstvu igra protiv dobro poznate Engleske koju je pobijedila u polufinalu SP-a 2018. Utakmica s Englezima igra se 17. lipnja u 22 sata, onda slijedi dvoboj protiv Paname 24. lipnja u 01.00 sat. Zadnju utakmicu u grupi 'vatreni' igraju protiv Gane tri dana kasnije, 27. lipnja u 23 sata. Hrvatska se nalazi u skupini L.