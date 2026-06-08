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VIDEO Modrić zabio u Varaždinu pa uručio nagradu najboljem strijelcu Championshipa

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Modrić zabio u Varaždinu pa uručio nagradu najboljem strijelcu Championshipa
Foto: instagram

Vatreni srušili Sloveniju 2-1 u Varaždinu, Modrić zabio i uručio nagradu strijelcu Swanseaja, a sad slijedi let na Mundijal

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Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji ispit prije odlaska na Svjetsko prvenstvo. U prijateljskoj utakmici protiv Slovenije pred domaćom publikom u Varaždinu 'vatreni' su slavili 2-1 golovima Luke Modrića u 50. minuti i Marija Pašalića u 92. minuti susreta. Sada ih čeka dan odmora uoči odlaska u Ameriku na Mundijal. 

Nakon utakmice u Varaždinu, kapetan 'vatrenih' Luka Modrić, koji je iz igre izašao u 58. minuti utakmice uz glasan pljesak s tribina, susreo se sa slovenskim reprezentativcem Žanom Vipotnikom kako bi mu uručio nagradu za najboljeg strijelca engleskog Championshipa. Vipotnik je inače igrač Swanseaja, a u ovoj sezoni je u 49 nastupa čak 25 zatresao protivničku mrežu, od toga 23 puta u Championshipu. Uz to, postigao je tri asistencije.  

Osim što je Slovenac najbolji strijelac u dresu Swanseaja, Modrić je inače i suvlasnik tog kluba. 

Podsjetimo, Hrvatska prvu utakmicu grupne faze na Svjetskom prvenstvu igra protiv dobro poznate Engleske koju je pobijedila u polufinalu SP-a 2018. Utakmica s Englezima igra se 17. lipnja u 22 sata, onda slijedi dvoboj protiv Paname 24. lipnja u 01.00 sat. Zadnju utakmicu u grupi 'vatreni' igraju protiv Gane tri dana kasnije, 27. lipnja u 23 sata. Hrvatska se nalazi u skupini L.

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