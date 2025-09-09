VIDEO Modrićeva kći zbog ovog poteza dobila ovacije stadiona: A vidi ovo, krv nije voda! Bravo

Obitelj Modrić imala je pregršt razloga za zadovoljstvo u ponedjeljak na Maksimiru. Uz pobjedu nad Crnom Gorom i asistencijom Luke kod vodećeg gola Kristijana Jakića u 190. nastupu, HNS se pobrinuo za svečarsko raspoloženje tako što je kapetanu "vatrenih" priredio rođendansku čestitku na terenu i prigodnu tortu u svlačionici.

Nakon što mu je stadion otpjevao "Sretan rođendan", na teren su se spustili i supruga Vanja, kao i djeca Ivano (15), Ema (11) i Sofia (8). Ne znamo kako nogometom barata jedino muško dijete u obitelji, ali sudeći po onom što je pokazala starija kći, čini se kako bi uskoro terenima mogla trčati očeva kopija.

Ema je tehnicirala u društvu tate i pokazala zavidno umijeće baratanja loptom dok je Sofia to sve promatrala sa strane.

- A vidi ovo, nije krv voda! Hohoho, pa bravo gospodična - rekao je spiker Frano Ridjan na demonstraciju talenta, dok je i Luka zapljeskao.

"Može li možda ona igrat desno krilo", napisao je jedan pratitelj stranice Volim Hrvatsku na Instagramu koja je objavila snimku.

"Sva tatina", piše drugi.

"Jabuka ne pada daleko od stabla. Slatko, posebno. Ova cura ima talent."

"E to je pravo bogatstvo."

"Nije važno tko si ni što radiš. Djeca su najvažnija stvar na svijetu."