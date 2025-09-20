VIDEO Modrićeva simultanka u Udinama, dobio naklon čak i protivnika: 'Čovjek s ključem'

U uvjerljivoj pobjedi Milana nad Udineseom od 3-0, junak večeri s dva gola i asistencijom bio je Christian Pulišić, no talijanski mediji i nogometni stručnjaci složni su u ocjeni da je ključeve igre i potpunu dominaciju na terenu držao jedan čovjek, Luka Modrić (40). Hrvatski maestro još je jednom pokazao zašto je nezamjenjiv kotačić u momčadi Massimiliana Allegrija, zasluživši ovacije cijelog stadiona i duboko poštovanje suparnika.

Dirigent na terenu

Milan je u Udinama tražio treću pobjedu u nizu kako bi zadržao korak s vrhom ljestvice, a Modrić je od prve minute preuzeo kontrolu nad veznim redom. Njegova sposobnost pronalaženja prostora, diktiranja tempa i distribucije preciznih lopti koje lome suparničke linije bila je ponovno na najvišoj razini. Talijanski mediji, uključujući i Gazzettu dello Sport, opisali su ga kao "čovjeka s ključevima veznog reda", ističući kako "sve prolazi kroz njega".

Za svoju izvedbu dobio je visoke ocjene, koje su se kretale od 7,5 do 8, čime je bio jedan od najbolje ocijenjenih igrača na terenu. Iako nije zabio, njegova je važnost bila vidljiva u kreaciji napada, uključujući i akciju koja je prethodila trećem golu. Mirnoća koju unosi u igru, čak i u najkompliciranijim situacijama, bila je ključna za stabilnost momčadi.

Treneri i sugrači o Luki

Koliko je Modrić cijenjen u klubu i ligi najbolje govore izjave njegovih suradnika i suparnika. Pomoćni trener Milana Marco Landucci koji je vodio momčad zbog suspenzije Allegrija, uoči utakmice je emotivno govorio o hrvatskom kapetanu.

- Luka je čast za Serie A, a posebno za nas u Milanu. Ponekad mu u šali kažem da me dira kao osoba, ne samo kao igrač. On je ozbiljna i iznimno odgojena osoba - izjavio je Landucci.

Slično razmišlja i njegov suigrač iz veznog reda, Adrien Rabiot.

- Luka i ja pokušavamo pomoći mlađim igračima iskustvom. Mi smo dobra skupina i želimo to dokazati - rekao je Francuz.

Čak je i trener Udinesea, Kosta Runjaić, u najavi utakmice istaknuo Modrića kao ključnu prijetnju:

- Njegovo kretanje je savršeno, on vuče sve konce u veznom redu.

Ovacije s tribina i priznanje suparnika

Vrhunac večeri dogodio se sredinom drugog poluvremena, kada je Allegri odlučio odmoriti Modrića. Prilikom izlaska s terena, cijeli Bluenergy Stadium ustao je na noge. Luki su dugotrajnim pljeskom počast odali ne samo navijači Milana, već i domaći navijači Udinesea, pokazavši time iznimno poštovanje prema nogometnoj legendi. Koliki je uzor, potvrdio je i veznjak Udinesea, Arthur Atta, koji je izrazio želju da nakon utakmice dobije Modrićev dres.