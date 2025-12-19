Obavijesti

Sport

Komentari 0
U FINALU SUPERKUPA

VIDEO Moro promašio penal, ali Bologna je izbacila Sučićev Inter

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Moro promašio penal, ali Bologna je izbacila Sučićev Inter
5
Foto: Guglielmo Mangiapane

Bologna u povijesnom finalu Superkupa! Nakon dramatičnih penala izbacili Inter, a sada ih čeka dvoboj s Napolijem. Immobile heroj večeri, Moro promašio

U finalu talijanskog Superkupa koji se održava u Rijadu igrat će nogometaši Bologne, što im je uspjelo po prvi puta u klupskoj povijesti. U polufinalu je Bologna s ukupnih 4-3 bila bolja od Intera nakon raspucavanja jedanaesteraca. Nakon 90 minuta Bologna i Inter su odigrali 1-1. U finalu u ponedjeljak Bologna će igrati protiv Napolija koji je dan ranije s 2-0 nadigrao Milan.

Već u drugoj minuti Inter je stekao prednost, a u vodstvo ga je doveo francuski napadač Thuram. Bologna se uspjela oporaviti nakon ranog šoka te je Orsolini u 35. minuti realizirao jedanaesterac za 1-1.

Gol Thurama pogledajte OVDJE, a Orsolinija pogledajte OVDJE.

Supercoppa Italiana - Semi Final - Bologna v Inter Milan
Foto: Daniele Mascolo

U drugom dijelu su obje momčadi imale brojne šanse, ali bila je to večer u kojoj su iznimno inspirirani bili vratari, Ravaglia na vratima Bologne i Martinez na drugoj strani. Odluka je tako pala u izvođenju jedanaesteraca gdje su kod Intera pogodili samo Martinez i De Vrij. Ravaglia je obranio udarce Bastoniju i Bonnyju, dok je Barella pucao preko vrata.

Kod Bologne s bijele točke nisu pogađali hrvatski nogometaš Nikola Moro i Miranda, a ključni pogodak za finale zabio je legendarni nekadašnji talijanski reprezentativac Ciro Immobile. Moro je odigrao cijelu utakmicu za Bolognu, dok je za Inter od 86. minute zaigrao Petar Sučić, koji nije bio među izvođačima u raspucavanju.

Penale pogledajte OVDJE.

Talijanski Superkup, polufinale:

  • Inter - Bologna 1-1, jedanaesterci 3-4 (Thuram 2 / Orsolini 35-11m)

Četvrtak:

  • Napoli - Milan 2-0 (David Neres 39, Hojlund 63)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Rijeka je doznala dva moguća protivnika u idućoj fazi! Evo kad je ždrijeb i kako funkcionira
ŠTO ČEKA PRVAKA?

Rijeka je doznala dva moguća protivnika u idućoj fazi! Evo kad je ždrijeb i kako funkcionira

Rijeka je nakon 46 godina izborila europsko proljeće! Remi protiv Šahtara osigurao joj je nastavak u Konferencijskoj ligi. Ždrijeb za šesnaestinu finala održat će se 16. siječnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025